Veja as novas casas construídas no Retiro dos Artistas após doações de Marieta Severo

Na última terça-feira, 3, a atriz Marieta Severo visitou o Retiro dos Artistas para a entrega de três casas que serão utilizadas pelo produtor cultural e artístico Adonis Karan e pelos músicos Luis Felipe e Pedro Paulo Castro Neves.

As casas têm o formato estúdio e são resultado de uma reforma feita em um imóvel já existente. Marieta e Marcelo Caruso – filho da atriz Iris Bruzi, que se mudou para o Retiro dos Artistas em outubro – foram os responsáveis pela doação dos materiais de construção necessários para a reforma.

Marieta Severo na visita ao Retiro dos Artistas Foto: @retirodosartistas.org.br via Instagram

“Era uma [casa] grande que estava caindo aos pedaços e aí com a arte de todos eles [da equipe do Retiro dos Artistas] virou três casinhas, com tudo”, disse Marieta Severo em um vídeo publicado nas redes sociais do Retiro dos Artistas.

“O espaço estava perdido. Recuperamos o espaço e a dignidade de três artistas”, celebrou a atriz.

As casas foram entregues equipadas com TV, microondas, ar-condicionado, geladeira e fogão.

Detalhe da casa entregue por Marieta Severo no Retiro dos Artistas Foto: Divulgação/Retiro dos Artistas

Marieta Severo entregou três casas que foram entregues equipadas Foto: @retirodosartistas.org.br via Instagram

Quem mais mora no Retiro dos Artistas?

O Retiro dos Artistas foi criado em 1918 por 68 profissionais que se juntaram para criar um ambiente que pudesse acolher pessoas das classes artísticas em situação de vulnerabilidade social. Além de residência, o Retiro oferece assistência médica, psicológica e fisioterapia.

Marieta Severo e o baterista Luis Felipe, novo morador do Retiro dos Artistas Foto: @retirodosartistas.org.br via Instagram

Atualmente, o espaço acolhe 50 pessoas, entre atores, músicos, compositores, figurinistas, produtores, maquiadores etc. Entre os residentes do Retiro dos Artistas estão os atores Iris Bruzzi, Rui Resende, Jaime Leibovitch, Sonia Zagury e Silvio Pozzato e a cantora Flora Purim.