Veja como foi a festa de 1 ano de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi, Neymar e Mavie durante a comemoração Foto: @brunaabiancardi via TikTok

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, completou um ano em uma comemoração realizada no sábado, 9. O evento ocorreu durante a tarde, com a temática “Atelier de arte da Mavie”, dentro da mansão do jogador em Mangaratiba, Rio de Janeiro.

A influenciadora postou momentos da comemoração durante o “Parabéns” e o show de Mari Fernandez, cantora sertaneja.

Andrea Guimarães foi a responsável pela decoração do evento. Ela mostrou alguns dos detalhes em suas redes sociais, como os carrinhos de cachorro-quente e pipoca gourmet, com a estamparia da festa.

Além das comidas, a organizadora preparou uma mesa com atividades para as crianças, e filmou alguns personagens fantasiados que foram atração no local.

O tema da comemoração foi "Atelier da Mavie" Foto: @andreaguima5 via Instagram

A roupa de Mavie foi fabricada artesanalmente pela grife Le Infance, especializada em roupas infantis. Ela teve duas trocas de looks, mas a mãe, Bruna Biancardi, revelou que foram produzidos outros dois, que seriam utilizados para que a criança pudesse curtir a festa de maneira confortável.

Ao todo, Mavie contou com dois vestidos, sendo um para o “Parabéns” e outro para o restante do evento, um pijama e um maiô. A estamparia das duas últimas peças foi realizada também em pijamas para Neymar e Bruna.

O vestido principal foi confeccionado em branco com laços que remetiam às cores da festa, bordados à mão com miçangas. A mãe explicou também, em um TikTok, que a peça foi confeccionada para que Mavie ficasse confortável.

Já no vestido que a menina utilizou no restante da festa, em um tom lavanda, se destacam pequenos bordados feitos de miçangas e um “M” no centro. Os botões utilizados nas costas também continham as letras do nome de Mavie.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.