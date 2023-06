Matheus Ceará pausa agenda de shows para cuidar da saúde

A assessoria do humorista Matheus Ceará anunciou nesta quinta-feira, 15, que o artista realizará uma pausa na sua agenda de trabalho devido a problemas de saúde. Segundo o comunicado divulgado nas redes oficiais do artista, Ceará segue temporariamente afastado das atividades.

Matheus Ceará, um dos personagens mais populares do programa 'A Praça É Nossa', do SBT. Foto: SBT/Divulgação

A nota ainda afirma que o estado de saúde do humorista não é grave, mas requer cuidados “para que ele consiga retomar sua agenda com todo vigor e energia”. A equipe de Ceará não divulgou mais detalhes sobre o caso. Todos os shows e compromissos do humorista foram cancelados por tempo indeterminado.

Quem é Matheus Ceará

Matheus Martone, que adotou o nome artístico Matheus Ceará, é conhecido por seu personagem com estética nordestina no programa A Praça é Nossa, do SBT.

O ator e humorista foi convidado a participar do programa em 2012, após se destacar no quadro “Quem chega lá”, atração do Domingão do Faustão, na TV Globo, em 2010. Além de se dedicar para a atração do canal de Silvio Santos, Ceará também se apresenta em shows solos com o seu personagem.