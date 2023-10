Victoria Beckham diz que pais vieram de classe trabalhadora e David debocha: ‘Seja honesta’

Após Victoria Beckham alegar ressentimento com o suposto caso de traição de David Beckham em 2003, uma fala do jogador desmentindo a mulher ganhou grande repercussão. As declarações foram feitas no documentário sobre a vida do atleta que estreou na Netflix nesta quarta-feira, 4.

Em um novo trecho do longa que viralizou nas redes sociais, David desmentiu a ex-Spice Girls quando ela disse que veio de uma “classe trabalhadora”. Victoria dizia para câmera que vinha de uma família humilde quando o jogador riu.

Em seguida, ele pediu: “Seja honesta”. Quando ela insistiu no argumento, Beckham a indagou: “Com qual carro se pai te levava para a escola?”. “Depende”, responde a cantora, hesitante.

“Ok. Nos anos 1980, meu pai tinha um Rolls Royce.” Então, David agradece e fecha a porta. Esse carro é um dos mais luxuosos e caros do mundo.