Viih Tube anuncia gravidez de Eliezer: ‘Ansiosa para ver o rostinho do meu pacotinho’

A influenciadora Viih Tube comemorou uma grande novidade nesta terça-feira, 20. Ela e Eliezer estão esperando o primeiro filho.

O anúncio foi dado no Instagram de Viih. “Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa para ver o seu rostinho meu pacotinho”, escreveu a influenciadora.

Leia também Lady Gaga foi a primeira opção para estrelar ‘Funny Girl’, na Broadway

Viih Tube e Eliezer anunciaram nesta terça, 20, que estão esperando o primeiro filho. Foto: Instagram/@viihtube

Ela completou dizendo que “era para ser” e brincou com a reação do namorado ao descobrir a gravidez. “O Eli é o pai mais ‘babão’ e ‘chorão’ que eu já vi”, revelou.

Viih prometeu compartilhar a evolução da gestação com os seguidores. “Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família”, finalizou.

A influenciadora foi uma das participantes do grupo Camarote do BBB 21. Eliezer participou do reality no ano seguinte no grupo Pipoca. Pouco tempo após a saída dele da casa, os dois assumiram um relacionamento.

Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais