Virgínia Fonseca faz tour em estúdio luxuoso de Zé Felipe em mansão da família

A apresentadora Virgínia Fonseca usou o Instagram para mostrar o estúdio de gravação montado na casa que divide com o marido, o cantor Zé Felipe. O espaço luxuoso conta com três portas para melhor isolamento de som, além de uma antessala com espaço para café e lavabo.

A sala principal do estúdio é mobiliada com sofá, cadeiras e pufes, além de um bar. "Tá chique, em, Zé Felipe", brincou a influenciadora durante o tour postado nos stories. Outro detalhe destacado pela apresentadora foi a presença de discos de ouro e de platina espalhados pelas paredes do estúdio, incluindo Vacilão, parceria de Zé Felipe com Wesley Safadão.

Virgínia e Zé Felipe se mudaram para a nova casa em julho deste ano. A propriedade de 7 mil m² está localizada em Goiânia e conta também com elevador e uma sala de cinema.