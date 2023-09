‘Visitei o inferno’, diz Michelle Loreto sobre início da gravidez; veja relato

A jornalista Michelle Loreto, apresentadora do quadro Bem-Estar, da Rede Globo, fez um relato sobre os desafios que enfrentou durante o início da gravidez. Ela compartilhou dois vídeos no Instagram sobre o primeiro trimestre da gestação nesta quarta-feira, 20. A apresentadora disse que pretende fazer um “Diário de Gravidez” na rede social para contar sobre o período.

“Parece um pouco forte, mas eu falo que, nesse primeiro trimestre, eu visitei o inferno. Foi muito, muito, muito difícil para mim”, comentou a jornalista no início da publicação. Ela relatou ter descoberto a gravidez após notar um aumento nos seios antes mesmo do atraso de sua menstruação.

Michelle afirmou ter comprado o teste “tendo certeza de que ia dar negativo” e escolheu realizá-lo no banheiro da academia. “Estava ‘tranquilona’, quase jogando o teste fora. Quando eu fui ver, era positivo”, disse.

Michelle Loreto anunciou a gravidez em junho. Foto: Instagram/@michelleloretoap/Reprodução

A jornalista comentou sobre os sintomas que sentiu durante o início da gestação, que incluíram dor nos seios e enjoo. Ela contou que, desde 2018, tomava remédios para tratar ansiedade e depressão, mas teve que tentar interromper o uso, o que tornou o período ainda mais difícil.

“Eu não me adaptei. Conversando com meu médico psiquiatra, a gente decidiu por uma medicação segura para a bebê”, relatou a apresentadora, que disse que, à época, teve que tirar uma licença médica de 15 dias. Quando voltou ao trabalho, Michelle foi diagnosticada com covid-19 com nove semanas de gravidez.

“Esse primeiro trimestre foi marcado por coisas típicas da gravidez e atípicas, de pensar como ia ser a vida dali para frente e começar a ver o corpo mudar”, disse. “Tudo foi mudando e eu fui tentando me equilibrar.”

A jornalista anunciou a gestação em junho. Michelle namora Alexandre Mattoso, diretor do programa Encontro, apresentado por Patrícia Poeta.

Assista ao relato de Michelle Loreto sobre o primeiro trimestre de gravidez: