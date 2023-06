Viúva de Erasmo Carlos presta homenagem em 1º aniversário sem o cantor: ‘Saudade latejando em mim’

Fernanda Passos, a viúva do cantor Erasmo Carlos, homenageou o cantor no dia em que ele comemoraria seu aniversário. Conhecido como o “Tremendão” da Jovem Guarda, Erasmo faria 82 anos nesta segunda-feira, 5. O artista morreu em novembro, aos 81 anos.

Em uma publicação feita no Instagram, Fernanda contou que faria um bolo mesmo sem a presença de Erasmo. “Vai ter bolo e eu vou celebrar você. Eu me comprometo a fazer aniversário duas vezes por ano para que você continue vivendo. Te ofereço meu coração como morada para que bata pelo seu”, escreveu.

Fernanda Passos prestou uma homenagem a Erasmo Carlos no dia em que o cantor completaria 82 anos. Foto: Instagram/@fernandaestevesbr/Reprodução

Ela também disse que fará uma celebração para comemorar o aniversário do artista todos os anos. “Vou te carregar até que meu fim me leve a você, mas, enquanto ele não chegar, você seguirá vivo e amado”, declarou.

Fernanda falou sobre a saudade que sente do cantor e também sobre o sentimento de viver a data sem Erasmo. “Em 13 anos, é o primeiro que não vou te beijar, te abraçar e confessar meu amor ao pé do seu ouvido. Espero que daí de dentro do coração você consiga ouvir, vou gritar bem alto. [...] Te amo onde quer que você esteja, inclusive dentro de mim”, disse.

Ela, que vem compartilhando lembranças com o cantor desde o anúncio da morte do “Tremendão”, também publicou um vídeo em que filmava Erasmo ao acordar. “Hoje a saudade está latejando em mim, Vido. Onde você foi parar? Quase dá para sentir o seu cheiro”, escreveu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais