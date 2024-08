Wanessa Camargo fala sobre a relação de seus filhos com a madrasta, Isis Valverde

A cantora Wanessa Camargo comentou a relação de seus dois filhos José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, 10, com a atriz Isis Valverde. Em entrevista ao programa Melhor da Tarde, apresentado por Cátia Fonseca, Wanessa disse que ficou “atenta” à reação dos meninos quando seu ex-mariado, o empresário Marcus Buaiz, começou a se relacionar com Isis.

A cantora Wanessa Camargo e a atriz Isis Valverde Foto: Paulo Belote/TV Globo; Reprodução Instagram @isisvalverde

PUBLICIDADE “Ela é uma pessoa superquerida, tem filho também [Rael, seis anos]. A única coisa que eu perguntei [a eles]: ‘Vocês gostaram da tia Isis? Ela foi legal com vocês?’. Eles responderam: ‘Super’. Então é isso, legal!”, contou. Wanessa, que está separada de Buaiz desde 2022, revelou ainda a preocupação que teve sobre como os filhos iriam reagir à separação, já que ela passou pela mesma experiência quando seus pais, o cantor Zezé di Camargo e a empresária Zilu Godói, romperam o casamento.

Isis com o filho Rael e Marcus Buaiz com os filhos José Marcus e João Francisco Foto: Reprodução Instagram @isisval

“Eu e o Marcus entendemos desde o começo que independentemente de qualquer situação que a gente tivesse que ajustar entre a gente como casal, a gente faria o melhor. Somos filhos de pais separados e sofremos com isso. A gente falou: ‘Não vamos fazer nossos filhos passarem pelo que a gente passou. Vamos tentar manter respeito, amizade e carinho. A gente está junto nessa. A gente é muito parceiro. Na hora que tem que lidar com as questões de dificuldades dele, somos nós dois que vamos sofrer e mais ninguém”, disse a cantora.

Enquanto Buaiz está noivo de Isis, Wanessa retomou o antigo relacionamento com o ex-ator Dado Dolabella.