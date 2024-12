Xuxa e Ayrton Senna: relembre como surgiu o namoro, detalhes, desabafos e por que terminaram

Xuxa e Ayrton Senna foram namorados entre 1988 e 1990, formando o casal que foi um dos mais conhecidos e midiáticos daquela década no Brasil. O namoro terminou depois de mais de um ano juntos, e segue rendendo notícias, polêmicas, entrevistas e atenção até hoje, tendo sido retratado, por exemplo, na série Senna, da Netflix.

Xuxa e Ayrton Senna em foto de dezembro de 1988 Foto: Arquivo/Estadão

Como Xuxa e Ayrton Senna se conheceram

PUBLICIDADE Em entrevista ao Jô Soares Onze e Meia o piloto de Fórmula 1 comentava: “Já se falou muita bobagem, muita fofoca. A verdade é que a gente se conheceu no início do ano, no programa dele. Como consequência, a gente se conheceu. Fomos nos conhecendo e estamos juntos”. À Playboy, em 1990, contou “Entrei em contato com a Xuxa através da Marlene, a quem pedi o telefone dela”.

Em entrevista ao Fantástico, em 2012, Xuxa deu uma versão mais detalhada, revelando que se interessava pelo piloto antes mesmo de encontrá-lo pessoalmente: “Um dia olhei para uma revista e estava ele numa fazenda. Olha só, um cara que gosta de bicho, que nem eu, que tem grana, não vai querer a minha grana, que já é conhecido, não vai querer se aproveitar de mim. Mas, já tem namorada.”

“Aí demorou uma semana, 10 dias, e ligou para a Globo, tudo quanto é lugar, para me procurar. Atendi o telefone e ele disse: ‘Quero te conhecer’. Eu não podia falar que não, porque tinha acabado de falar há pouco tempo que eu queria conhecê-lo”, continuou.

Ayrton Senna, então, teria enviado um avião para buscar Xuxa para visitá-lo. A apresentadora ainda relata que os dois continuaram conversando por cerca de 15 dias enquanto se conheciam melhor, sem sequer se beijarem.

Quanto tempo Xuxa e Senna ficaram juntos

Levando em conta os primeiros contatos em dezembro de 1988 e o término em março de 1990, o namoro durou cerca de 15 meses, com base em declarações dados por ambos ao longo do tempo. Porém, eles teriam continuado a se reencontrar com certa frequência até o momento em que Senna começou a namorar novamente.

Ayrton Senna ao lado de Xuxa em março de 1990, no autódromo de Interlagos Foto: Edu Garcia/Estadão





Por que Xuxa e Ayrton Senna terminaram

Em entrevista ao PodcastDelas em julho de 2023, Xuxa atribuiu o término de seu relacionamento com Senna a Marlene Mattos, sua então empresária à época.

“A Marlene chegou para mim e disse: ‘Escolhe entre a sua profissão e o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra’. E vocês já sabem qual foi a minha escolha, né? A idiota, aqui. Pensei comigo: ‘Mais à frente vou encontrá-lo, não vou estar mais com a Marlene, vou dar em cima dele, a gente vai ficar junto...’”, contou.

Ao Fantástico, em 2012, a apresentadora afirmou: “Eu estava trabalhando muito, e ele trabalhando muito, também. Aí me separei dele. A gente se separou. A única pessoa que eu pensei, realmente, em me casar, foi com ele. Achei que ia reencontrá-lo e a gente ia ficar junto.”

Em entrevista à Playboy, em 1990, Ayrton Senna relatava que o casal chegou ao fim em março daquele ano. E seus comentários, ainda que não citassem a empresária, também indicavam uma justificativa semelhante à dada por Xuxa. Na ocasião, respondeu à revista se os comentários de que o namoro tinha terminado por falta de tempo eram verdade.

“Sem dúvida, eu tinha mais tempo. Mesmo assim, ficávamos juntos duas semanas, e, separados, quatro. O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele.”

“Conheci coisas muito, muito particulares do interior da Xuxa. Como ela, eu também sou especial. Apesar disso, era difícil. A Xuxa não dá condições para o relacionamento. Não tem tempo de pensar para valer em uma família, em ter seu baixinho, sua baixinha. Essas coisas não caem do céu. Ela sonha, mas não trabalha para mudar sua vida”. Há, ainda, outras versões do porquê Xuxa e Ayrton Senna terminaram. Uma delas, relembrada pelo Estadão em 1.º de maio de 1984, remete a um suposto desentendimento do casal, demonstrando que o namoro já não iria tão bem. “A ducha de água fria ocorreu no Natal de 1989. Xuxa estava em Nova York e Ayrton resolveu fazer-lhe uma surpresa, fantasiando-se de Papai Noel para visitá-la. Foi maltratado, ela não quis vê-lo, contaram os amigos próximos do piloto. A apresentadora, por sua vez, nega que o episódio tenha ocorrido”.

Ayrton Senna e Xuxa em foto de julho de 1989 Foto: Luiz Barros/Estadão

O desabafo de Senna sobre críticas pelo namoro com Xuxa

A relação entre o piloto e a apresentadora teve um início cercado por críticas e incertezas por parte do público e da imprensa. Em 23 de dezembro de 1988, uma matéria do Estadão ajuda a explicar o fato.

Em alta Emais 10 plantas para cultivar dentro de casa que não dão trabalho Quem é Lilian Vasconcellos, primeira e única esposa de Ayrton Senna “Noticiado com grande destaque, o suposto namoro entre a apresentadora Xuxa Meneghel e o campeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, está tomando ares de armação comercial.” “Nenhuma das partes desmente ou confirma o relacionamento e, segundo um diretor da TV Globo especializado em promover e preservar imagens, ‘interessa a ambos’ manter esse clima de suspense. ‘Um completa a imagem do outro’.”, continuava a reportagem. As assessorias, por sua vez, desconversavam, o que acabava alimentando os boatos. Um deles, de que Senna enviou um avião para buscar Xuxa para visitá-lo, foi confirmado pela apresentadora anos depois. Na ocasião, a única confirmação que se tinha era de que depois que Senna tinha participado do Xou da Xuxa, voltou às gravações no dia seguinte para revê-la.

Reportagem antiga sobre namoro de Ayrton Senna e Xuxa Meneghel publicada no Estadão em dezembro de 1988 Foto: Acervo Estadão

Em maio de 1989, no fim de semana do GP de Mônaco, o jornal falava sobre Senna: “Diz ser fiel e acena com um sorriso cada vez que ouve falar sobre o seu namoro com Xuxa como um possível golpe promocional. ‘O importante é saber o que ela representa para mim. Não importa o que os outros dizem’, garante.”

Em entrevista ao Estadão em 28 de outubro de 1991, época em que já tinha terminado com Xuxa e namorava Cristine Ferraciú, Senna fez um desabafo ao ser questionado sobre como lidava com os questionamentos sobre sua união com Xuxa: “Não foi fácil.”

“Se existe uma coisa que conheço bem é o significado de um relacionamento com uma namorada. É uma coisa muito especial, muito pessoal. E quando existe uma especulação de que isso é business, além de ser uma falta de respeito muito grande para comigo e com a pessoa com quem me relaciono, é uma leviandade”.

“Achar que um cara que está na profissão que gosta, que faz do hobby a profissão e conseguiu construir algo sólido, não uma casa sem alicerce, precise dessas jogadas para reforçar sua imagem junto ao público ou conquistar espaço na sociedade e na imprensa, me parece pouco inteligente”.

“Mas é um preço que se paga pela vida pública. Há pessoas incapazes de ver o lado positivo das coisas. Essa gente procura logo um aspecto negativo para satisfazer as próprias frustrações”, concluía Ayrton Senna.

