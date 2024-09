‘Senta lá, Claudia’: o dia em que Xuxa reencontrou outro ‘meme do passado’

Xuxa Meneghel chamou atenção neste sábado, 21, ao reencontrar uma fã que aparece em cena da série documental Pra Sempre Paquitas, no Rock In Rio, décadas depois do dia em que reclamou da organização de um show da apresentadora nos anos 1990. Não foi a primeira vez em que ela se reuniu com um ‘meme’.

Xuxa reencontra jovem do meme 'Aham, senta lá, Claudia' Foto: Reprodução de 'Programa Xuxa Meneghel' (2014)/Record TV

PUBLICIDADE Em 2014, no Programa Xuxa Meneghel, ela relembrou momento de programa na TV Manchete de muitos anos antes em que, diante de diversas crianças, foi “bruta” (segundo palavras da própria) ao lidar com uma menina e dizer a famosa frase: “Aham, senta lá, Claudia”. “Tenho uma dívida muito grande com essa pessoa. Acho que ela passou a vida toda pensando: ‘Por que a Xuxa fez isso comigo?’”, disse Xuxa, abordando o tema com seriedade. A jovem, na verdade, se chamava Érica, e ressaltou que não guardou mágoas e realmente tinha dado muito trabalho à apresentadora no dia da gravação.

Relembre o momento em que a apresentadora reencontra a jovem que originou o meme ‘Senta lá, Claudia’ abaixo:

Que show da Xuxa é esse?

“Que Xou da Xuxa é esse?”, questionou a fã Patrícia Veloso em trecho de reportagem que ressurgiu graças à série Pra Sempre Paquitas, do Globoplay.

"Que Xou da Xuxa é esse?" - Fã encontra Xuxa no Rock in Rio após meme de série das Paquitas viralizar nas redes sociais. Foto: Reprodução via Globoplay/Reprodução de vídeo @xuxameneghel via Instagram

Graças à fama recém-conquistada no mundo virtual, Patrícia foi convidada para encontrar a cantora e apresentadora no Rock In Rio neste sábado, 21.

Publicidade

Em vídeo publicado no Instagram, Patrícia aparece emocionada, grita e abraça sua ídolo. “Você chegou a conseguir entrar naquele dia?”, pergunta Xuxa para a fã, que nega.

Foi a primeira vez que Xuxa se apresentou no festival, cerca de 40 anos após o início de sua carreira, em uma ação do banco Itaú, realizada no espaço de ativação da marca patrocinadora do evento. Ela cantou depois que Katy Perry deixou o Palco Mundo, atraindo uma multidão.