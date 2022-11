Yasmin Brunet diz que influenciadora Kat Torres foi presa nos Estados Unidos

Publicidade

Yasmin Brunet disse, nesta quinta-feira, 3, que a influenciadora e coach Katiuscia Torres Soares - conhecida como Kat Torres - foi presa nos Estados Unidos. A modelo registrou uma ocorrência contra ela após ser falsamente acusada de envolvimento em tráfico humano.

Para atualizar os seguidores sobre o caso, a filha de Luiza Brunet resgatou e publicou nos Stories do Instagram um vídeo antigo de Kat. Na filmagem, a coach dizia que o Brasil “era terra de ninguém” por não punir crimes.

“Nem quem comete assassinato vai para a cadeia, quem dirá uma influenciadora que falou o que a outra precisava escutar”, falou Kat.

Yasmin deixou um recado na publicação para informar sobre a prisão da coach nos Estados Unidos. “Vem para cá que a Justiça só está esperando você chegar”, completou a modelo.

A reportagem tentou contato com o advogado e a assessoria de Yasmin Brunet para verificar o registro da prisão, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

Yasmin Brunet publica vídeo antigo da influenciadora Kat, A Luz para atualizar seguidores sobre caso policial Foto: Instagram/@yasminbrunet

Entenda o caso

A Polícia Civil de Minas Gerais, o Itamaraty e as autoridades dos Estados Unidos estão investigando o desaparecimento de jovens brasileiras em território norte-americano após estarem envolvidas com a coach e modelo Katiuscia Torres Soares, que se apresenta nas redes sociais como Kat Torres ou Kat a Luz. O caso ganhou repercussão nas redes sociais na última semana por conta da mobilização de familiares e amigos.

Entre as desaparecidas está a jovem Letícia Maria Alvarenga, 21, de Perdões (interior de Minas Gerais, a 213 km de Belo Horizonte), que foi ao país para um programa de au pair e deixou de responder a familiares e amigos no Brasil depois de ter contato com Katiuscia. E a jovem Desirrê Torres, 26, natural do estado de São Paulo, também estaria na mesma situação.

Leticia Maria Alvarenga comentou em um vídeo sobre o caso da influenciadora digital Vanessa de Oliveira. Ela disse que incriminou Yasmin para ela ver “como é ser inocente de algo e ver sua vida virar esse curso que está”.

















