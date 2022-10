Yudi Tamashiro justifica voto em Bolsonaro e lamenta brigas políticas: ‘Não somos herdeiros’

Na contramão da maioria dos artistas que expôs o voto, Yudi Tamashiro declarou neste domingo, 2, seu apoio ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PL). Nas redes sociais, o cantor compartilhou um vídeo justificando a sua decisão, reforçando que seria óbvio escolher alguém cristão, como ele.

“Se tem um que fala que vai ajudar a igreja; se tem um que fala que levanta a bandeira de Cristo; se tem um que fala de é cristão, e o outro fala que é, mas eu não vejo nas suas atitudes... você já sabe qual é o meu resultado, você já sabe qual é o meu voto. (...) Meu voto, sim, é no Bolsonaro”, declarou.

Yudi Tamashiro revela voto em Jair Bolsonaro (PL) Foto: Instagram/@yuditamashiro

Segundo ele, sentiu no coração de fazer tal vídeo para refletir sobre as discussões e violências relacionadas às oposições políticas, que têm afastado amigos e familiares em todo o País. “A essa altura do campeonato, já está tudo decidido. Você tem o seu voto, eu tenho o meu voto. Mas entenda que daqui a pouco isso vai passar, segunda-feira vai chegar”, iniciou o desabafo.

Yudi afirmou estar vendo pessoas se afastarem por política, e lamentou: “Amanhã tudo vai estar decidido, ou não ainda, né, mas você vai ficar com um sentimento ruim; você vai ficar discutindo com sua própria família por algo que é muito difícil. É muito difícil, porque amanhã, o Bolsonaro entrando ou o Lula entrando, você e eu não somos herdeiros, não ganhamos do governo, não recebemos salários extraordinários. Vamos ter que acordar de manhãzinha, sair para trabalhar, correr atrás do pão nosso e proteger a nossa família.”

O cantor afirmou, ainda, não concordar com tudo que Bolsonaro fala ou faz, mas discordar de tudo que Lula prega. Por fim, reforçou ter medo de confusões políticas e destacou a importância da oração para qualquer um que vencer a disputa eleitoral.