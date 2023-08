Zé Vaqueiro atualiza estado de saúde de filho internado com síndrome rara: ‘Estável’

Zé Vaqueiro atualizou os fãs sobre o estado de saúde de seu filho caçula com Ingra Soares neste domingo, 6. Arthur nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

O bebê nasceu no dia 24 de julho e, desde então, precisou ficar internado para tratar a Síndrome de Patau, condição caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra. Nos stories, o cantor informou que o filho encontra-se estável.

Stories do cantor Zé Vaqueiro Foto: Instagram/ @zevaqueiro

“Todos esses dias sumido, desde o dia 24 até hoje...Essa situação pedia isso.. essa dedicação com a minha família (...) Quero muito agradecer o carinho e o respeito que vocês estão tendo pela minha família, principalmente com o Arturzinho”, iniciou.

“Desde o dia que ele nasceu, a gente está indo lá visitar ele, dando amor. O quadro dele de saúde está estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada. É uma síndrome rara, mas o quadro dele, graças a Deus, está estável na UTI...quero muito agradecer a todo mundo que orou, Deus está no controle de toda a situação”, disse.