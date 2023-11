Viagem pet friendly ao sul do Brasil

Viajar pelo sul do Brasil sempre é uma delícia. Acabamos de voltar de uma road trip em que o ponto de partida foi São Paulo e seguiu em direção a Curitiba, passou por Balneário Camboriú e finalizou em Florianópolis. Nos hospedamos em cinco hotéis e almoçamos em três restaurantes. Preparados para embarcar em mais uma aventura comigo e com a Ella?

Ella relaxando no quarto do Estaleiro Guest House. Foto: Cris Berger

BR 116 em boas condições

Deixamos SP em uma segunda-feira de manhã, como a BR 116 está duplicada e bem sinalizada, é possível trafegar em segurança. A única coisa ruim são os caminhões, que na serra exigem mais atenção. No mais, as seis horas de viagem foram muito tranquilas.

Nacional Inn Santa Felicidade

Chegamos na capital paranaense e fizemos check in no hotel Nacional Inn Santa Felicidade, (diárias a partir de R$ 300,00), que tem uma política bem inclusiva em relação aos pets, os quais podem estar conosco na hora do café da manhã. Não é ótimo?

Ella no espaço para tomar café da manhã no hotel Nacional Inn Santa Felicidade. Foto: Cris Berger

Continua após a publicidade

Ganhamos o quarto de número 300, que é grande, bem iluminado, confortável, tem uma salinha com cozinha e jacuzzi. A Ella recebeu um par de comedouros além de tapete higiênico. Foi um belo começo, pois sentir-se bem-vindo a um local faz parte do prazer de viajar.

Ella no quarto do hotel Nacional Inn Santa Felicidade. Foto: Cris Berger

Barbarella Bakery

Saímos para almoçar na Barbarella Bakery, que já conhecíamos de Porto Alegre. A padaria, que está mais para restaurante, tem um cardápio cheio de delícias, que nos deixam em uma tremenda indecisão e foi responsável pelos quilos a mais que adquiri nessas andanças. Pedimos pela pizza com massa de fermentação natural como entrada, dois sanduíches (o Alaska e o Filadélfia) no papel de principais e finalizamos com o cinnamon roll. Para beber, uma mimosa, chá da casa gelado e outro quente (média de R$ 100,00 por pessoa).

Cinnamon Roll e chá da Barbarella Bakery. Foto: Cris Berger

Não há limitação de trânsito para os pets, eles podem sentar na varanda ao ar livre ou no salão interno. Inclusive, têm sinal verde para subir no sofá cor de rosa, que parece da Barbie. Ganham água ao chegar e petiscos produzidos por eles.

Ella relaxada no sofá da Barbarella Bakery. Foto: Cris Berger

Continua após a publicidade

Estaleiro Guest House

No dia seguinte, seguimos viagem rumo à Balneário Camboriú, que fica a cerca de quatro horas de Curitiba. Nosso destino era o hotel Estaleiro Guest House (diárias a partir de R$ 600,00) localizado na praia do Estaleiro. Em suma, estávamos em Balneário, mas longe do agito. Considerando que a ideia era descansar, foi ótimo estacionar o carro, fazer check in e só pensar em se locomover novamente na hora de ir embora.

O maior trajeto era entre o nosso quarto, na casa Amarela, e as dependências do hotel, que tem vida própria. Ao chegar, perguntei se havia alguma limitação de acesso à Ella e a única recomendação foi para tomarmos o café da manhã na varanda.

Ella na varanda onde os pets são permitidos ficar no café da manhã. Foto: Cris Berger

Parecia que estávamos em casa, realmente os pets são muito bem-vindos. No quarto encontramos comedouros, uma almofada e cobertinhas para a Ella.

Ella com seu kit pet no Estaleiro Guest House. Foto: Cris Berger

Fiquei fã do cardápio do restaurante, pois tudo que provei dei nota máxima. A porção de peixe, o poke de salmão e salada de camarão com avocado e o ceviche estavam divinos.

Continua após a publicidade

Salada de camarão e avocado do hotel Estaleiro Guest House. Foto: Cris Berger

Mesmo sem sol, conseguimos aproveitar o serviço de praia com cadeira, toalhas, guarda-sol e cardápio. Se é permito cães na areia? Não, porém não há fiscalização, ainda mais na baixa temporada. Também mergulhamos na piscina aquecida e relaxamos na jacuzzi.

Ella na praia do Estaleiro. Foto: Cris Berger

Como somos de acordar cedo, todos os dias antes do café, eu me deitava na namoradeira da nossa varanda, que tinha vista para a imensidão do mar, para ler.

Amei cada segundo, a Ella caminhou no gramado do hotel e na praia, circulou comigo por todos os locais e foi muito bem recebida por todos os funcionários.

Santarina

Continua após a publicidade

Depois de três dias de profundo relaxamento fomos para Florianópolis onde nos hospedamos na pousada Santarina, no Canto da Lagoa. Ela tem seis quartos (diárias a partir de R$ 488,00) bem decorados pela Simone, que é uma zelosa anfitriã e recebe pets há mais de 15 anos. Os hóspedes são recebidos com bilhetinhos e um mimo que pode ser brigadeiro ou uma pedrinha de cristal.

Ella na pousada Santarina. Foto: Cris Berger

O café da manhã, servido em uma sala repleta de objetos fofos e frases inspiradoras, é o ponto alto com bolinhos, pães, docinhos e salgados comprados em uma padaria do bairro, que sempre está cheia e com fila. Em minutos sua mesa fica lotada de pratinhos com quitutes e pelo teto você acompanha os macaquinhos curiosos. E, diga-se de passagem, a Simone sabe o nome de cada um.

Mesa de café da manhã da Santarina. Foto: Cris Berger

Quatro Estações

Quem passa de carro pela rodovia SC 401 não imagina o que tem dentro do Passeio Primavera, portanto, antes de ir para às praias do norte, pare para conhecê-lo. Poderíamos classificá-lo como um shopping ao ar livre, pois há lojas e uma série de restaurantes. Porém também há uma torre de escritórios e o local é conhecido como o Vale do Silício brasileiro devido ao número de startups de tecnologia. No meio de tudo isso tem um lago, muitas plantas e uma arquibancada para sentar. Sendo assim, defini-lo é um pouco mais complexo.

Entre as atrações está o restaurante Quatro Estações que escolhemos para almoçar. A simpatia do Roberto, o garçom que atendeu a nossa mesa, fez com que toda a experiência fosse digna de uma nota 10. Poderíamos ter escolhido pelas mesas do deck ao ar livre e confesso que quase sentei por ali para poder ficar namorando a paisagem ao redor. Por sorte, escolhi a mesa com sofazinho da varanda coberta, ao lado de uma árvore, porque no meio do almoço caiu um tremendo pé d'água.

Continua após a publicidade

Ella na varanda coberta do Quatro Estações. Foto: Cris Berger

A proposta da casa é buffet (média de R$ 100,00 por pessoa), sendo assim, nos revezamos para a Ella nunca ficar sozinha. Eu apostei no risoto de camarão e no peixe grelhado, que estavam muito bons. A torta de limão igualmente não decepcionou.

A torta de limão do Quatro Estações. Foto: Cris Berger

Ainda tomamos um chá e café sem pressa, pois o ambiente é convidativo.

Café passado na mesa do Quatro Estações. Foto: Cris Berger

Naatooh

Ainda em Floripa, fomos em direção norte até o hotel boutique Naatooh, localizado em Santo Antônio de Lisboa, que oferece um serviço super personalizado e poucos hóspedes. Ficamos na fabulosa Vila Jabuticaba, que é super bem decorada e muito elegante. Há outras categorias incluindo as suítes (a partir de R$ 950,00).

Continua após a publicidade

A casa da Vila Jabuticaba do Naatooh. Foto: Cris Berger

Mais uma vez, não fizemos questão de circular e aproveitamos o conforto da casa de dois andares com sala, cozinha bem equipada, dois quartos, varanda com ofurô e uma vista espetacular para o mar e continente. Mais uma vez, a Ella circulou livremente e ganhou um par de comedouros para fazer suas refeições.

Ella na varanda com espreguiçadeiras e ofurô do Naatooh. Foto: Cris Berger

O café da manhã do Naatooh é um assunto sério e igualmente responsável pelos quilos extras dessa viagem marcada por boas refeições e muito conforto. Você senta e fica horas à mesa saboreando os pratos feitos de forma artesanal e com maestria pelo Chef Fernando Martins. Salivo só de lembrar do queijo quente, dos ovos Beneditinos, do toast de avocado e dos chás!

Café da manhã do Naatooh. Foto: Cris Berger

E, claro, a Ella também foi bem-vinda nas mesas do café.

Ella no restaurante do Naatooh. Foto: Cris Berger

Por aqui também não tivemos a presença do sol, mas o carinho que o Ledy nos recebeu no Naatooh, sem deixar de mencionar o drink de boas-vindas que nos serviu, deixou melhor ainda o que tinha tudo para ser bom. No final das contas? Foi ótimo!

May

E para dizer que não saímos do Naatooh, o que não seria necessário caso quiséssemos porque eles também servem primorosos jantares, fomos conhecer o tailandês May que arrasa na decoração e luz amarela. Escolhemos uma mesa bem pertinho do mar e nos deliciamos com os drinks saborosos e coloridos, além dos pratos com camarão. (média de R$ 200,00 por pessoa). A Ella foi super bem recebida e ganhou um pote de água.

NH Curitiba The Five

No retorno à capital paulista, fizemos uma nova parada em Curitiba para suavizar a quilometragem e, dessa vez, nos hospedamos no NH Curitiba The Five (diárias a partir de R$ 450,00), um hotel elegante, confortável e bem localizado no bairro de Batel. Como os pets não têm acesso ao salão do café da manhã, fiz meu pedido pelo telefone que foi levado ao quarto. Destaque para a panqueca e para o blend de chás a granel. A experiência de tomar café no quarto foi prazerosa. O importante é ter uma solução para que a gente possa estar com nossos cães.

Ella no quarto do NH Curitiba The Five e a bandeja do café da manhã. Foto: Cris Berger

O kit pet do NH veio com um almofadão grande, perfeito para o porte da Ella, coberta, dois comedouros elevados e tapete higiênico. Ganhamos um cartão de boas-vindas e uma fotinha impressa da Ella.

Ella curtindo o kit pet do NH The Five. Foto: Cris Berger

Conclusão? Não queríamos voltar. A viagem foi incrível, com bons hotéis e restaurantes e pessoas receptivas e carinhosas com a Ella. Tivemos apenas um dia de sol, os demais estavam nublados, alguns com pancadas de chuva e até um friozinho fez. Se eu me importei? Nem um pouco. Cada vez mais o inverno me agrada. O que não podemos abrir mão mesmo é do calor humano e isso teve de sobra.