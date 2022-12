Harry Styles em SP: primeiro show da turnê no Brasil empolga fãs mesmo debaixo de chuva

Harry Styles fez o primeiro show da Love on Tour no Brasil nesta terça-feira, 6, em São Paulo. A apresentação, adiada por dois anos por conta da pandemia de covid-19, incluiu os hits Watermelon Sugar, Adore You e As It Was - esta última, a música mais tocada do Spotify no mundo em 2022. Com uma setlist focada no álbum mais recente, Harry’s House, o cantor inglês transformou o Allianz Parque em uma casa para o público presente.

A chuva, que não deu trégua durante as quase duas horas de show, também não abalou a empolgação dos fãs - alguns deles que acamparam na porta do estádio por dias para garantir espaço na grade próxima ao palco, inclusive. No máximo, causou uma rápida mudança no dresscode não-oficial do show: o mar de brilho e plumas dos looks da plateia inspirados no cantor - um espetáculo à parte - precisaram ser cobertos por capas de plástico.

“Eu sei que vocês já têm esses ingressos há bastante tempo, então muito obrigado, significa muito para mim que vocês estejam aqui”, disse o cantor em um dos muitos momentos de interação com a plateia. “Alguém assistiu ao jogo (do Brasil) ontem?”, perguntou ele, flagrado por fãs no dia anterior assistindo à partida. “O Brasil ganhou? Eu não tinha como saber ouvindo os gritos nas ruas”, brincou.

Em um dos momentos mais legais do show, Harry virou “maestro” das lanternas dos celulares da plateia enquanto cantava Lights Up. Fãs coordenaram previamente as cores das luzes para a música #LoveOnTourSaoPaulo pic.twitter.com/w45ga9t36P — Carla Menezes (@carlammenezes) December 7, 2022

Esta é a terceira vez de Harry Styles no Brasil. Ele esteve no País em 2018 com a turnê do seu primeiro álbum solo, autointitulado; e em 2014 com a banda One Direction, que o revelou para o mundo. Foi durante a primeira passagem por aqui que Harry resolveu homenagear o país com uma tatuagem escrito “Brasil!” na coxa. “Estou pensando em fazer uma tatuagem de pão de queijo ao lado dela”, disse ele durante o show desta terça.

E teve Sign of the Times com a bandeira do Brasil SIM #LoveOnTourSaoPaulo pic.twitter.com/p9xWQMCh1X — Carla Menezes (@carlammenezes) December 7, 2022

Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Styles cantou Sign of the Times - o primeiro single da carreira solo - segurando uma bandeira do Brasil dada por uma fã. Mas as homenagens ao País não pararam por aí: Late Night Talking, um dos sucessos do Harry’s House, ganhou uma introdução diferente: um trecho da clássica música “Trem das Onze”, do cantor Adoniran Barbosa.

Homenageando o Brasil, a banda de Harry Styles tocou “Trem das Onze”, de Adoniran Barbosa, como intro de “Late Night Talking” #LoveOnTourSaoPaulo pic.twitter.com/5s5RwFZT6g — Carla Menezes (@carlammenezes) December 7, 2022

A turnê de Harry Styles ainda tem mais quatro datas no Brasil: Rio de Janeiro (08/12) e Curitiba (10/12), com ingressos esgotados, e São Paulo novamente nos dias 13 e 14, com entradas para alguns setores ainda disponíveis no site da Eventim.

Setlist do 1º show da Love on Tour no Brasil

1 - Music for a Sushi Restaurant

2 - Golden

3 - Adore You

Continua após a publicidade

4 - Daylight

5 - Cinema

6 - Keep Driving

7 - Satellite

8 - She

9 - Matilda

10 - Lights Up

Continua após a publicidade

11 - Canyon Moon

12 - Treat People With Kindness

13 - What Makes You Beautiful

14 - Late Night Talking

15 - Watermelon Sugar

16 - Love of My Life

17 - Sign of the Times

Continua após a publicidade

18 - As It Was

19 - Kiwi

Próximos shows de Harry Styles no Brasil

Rio de Janeiro, 08/12 - Área externa da Jeunesse Arena

Curitiba, 10/12 - Pedreira Paulo Leminski

São Paulo, 13/12 - Allianz Parque

São Paulo, 14/12 - Allianz Parque