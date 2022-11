Spotify Wrapped 2022: quais foram as músicas, artistas e podcasts mais ouvidos no Brasil e no mundo

Marília Mendonça e Anitta dominam as paradas do streaming musical no Brasil em 2022. O Spotify Wrapped mostra a sertaneja em 1º no ranking nacional mesmo um ano após o acidente de avião em que perdeu a vida. E Anitta é a brasileira mais bem colocada no mundo, figurando na 20ª posição global.

A tendência se repete também no Rewind do Deezer e no Replay do Apple Music, que igualmente divulgaram retrospectivas nos últimos dias, com algumas poucas diferenças. O ranking do Spotify foi divulgado nesta quarta-feira junto com as ferramentas de personalização e compartilhamento já tradicionalmente entregues aos usuários.

Spotify Wrapped 2022: veja como fazer a retrospectiva musical do ano no app

A rainha da sofrência Marília Mendonça é a cantora mais ouvida no Brasil no Spotify e no Deezer

A posição de Marília não é exatamente uma surpresa. A cantora sempre teve uma legião de fãs e disparou nas reproduções digitais com a comoção causada pela morte prematura. Além disso, o sertanejo em si ocupa posição de destaque nos principais charts do streaming.

Anitta também não surpreende, visto que construiu nos últimos anos um lugar de destaque global. Goste ou não, ela é a artista brasileira de maior projeção mundial na atualidade, graças a parcerias com gigantes da indústria e indicações em prêmios internacionais recentes.

Hegemonia sertaneja com ‘intrusos’ do funk e pop

Este é o segundo ano que Marília Mendonça fica em primeiro como artista mais ouvida do Brasil. Ela é a 89ª mais ouvida no mundo em 2022 pelo ranking global do Spotify. Por aqui, a cantora é seguida por Henrique & Juliano, tanto no Spotify quanto no Deezer. Completam a lista do app verdinho Jorge & Mateus, em terceiro, Gusttavo Lima, em quarto, e Maiara & Maraisa, em quinto (veja todos os rankings abaixo).

No Spotify, entre os cinco gêneros mais populares, três são variações de sertanejo (geral, pop e universiário). O funk carioca fica em segundo e arrocha aparece em quarto. Pelo Deezer, a mistura é um pouco mais presente. O sertanejo segue em primeiro, mas há pop, rap/trap/hip-hop, rock e funk - nesta ordem. O Apple Music não divulgou chart de gênero, mas entre as dez faixas mais ouvidas da plataforma, metade é do sertanejo.

O mês de novembro foi especial na vida de Anitta, pois ela conseguiu ser a primeira brasileira a conquistar o troféu de Melhor Artista Feminina Latina no 50ª American Music Awards 2022

Anitta representa o Brasil no planeta

Já Anitta é a 20ª artista mais ouvida no mundo na relação do Spotify, brasileira com a melhor posição nesta categoria. A funkeira pop repete o destaque também nas outras plataformas. Ela figura em 1º entre os 100 mais ouvidos no Brasil no Apple Music com o hit Envolver.

No Deezer, ela está entre as dez mais bem colocadas em quatro charts: ‘Top 10 artistas mais populares’, ‘Top 10 artistas femininas mais ouvidas’, ‘Top 10 artistas LGBTQIAP+ mais ouvidos’ e ‘Top 10 álbuns mais ouvidos lançados em 2022′.

Artistas mais ouvidos no mundo

Em todo o mundo, os cinco primeiros lugares do Spotify são ocupados por Bad Bunny, Taylor Swift, Drake, The Weeknd e BTS, nesta ordem. Entre as músicas de destaque, a que tem mais streams no Spotify em 2022 é a chicletinho de Harry Styles, As It Was, com mais de 1,5 bilhão de reproduções no mundo este ano.

Na sequência vêm Heat Waves, de Glass Animals e STAY (with Justin Bieber) de The Kid LAROI - pelo segundo ano seguido - respectivamente nas posições dois e três. O quarto e o quinto lugares ficam com Bad Bunny com Me Porto Bonito e Tití Me Preguntó no fim do ranking.

Músicas do Brasil

O posto de música mais escutada no Brasil em 2022 ficou com a dupla Hugo & Guilherme: com a faixa ‘Por aqui, Mal Feito - Ao Vivo’. Em seguida aparece uma das queridinhas do TikToK: Malvadão 3, de Xamã, ficou em segundo. E Vai Lá Em Casa Hoje, de George Henrique & Rodrigo, Molhando o Volante, de Jorge & Mateus, e Dançarina, de Pedro Sampaio completam a lista.

Podcasts em destaque

Entre os podcasts mais ouvidos no Spotify, o Podpah ficou em 1º entre os mais escutados no Brasil neste ano e chegou à posição 24 no ranking global dos mais populares. Ele é seguido por A Mulher da Casa Abandonada, em segundo, Mano a Mano (com três temporadas), em terceiro, Café da Manhã, em quarto e Psicologia na Prática, em quinto.

No ranking global, The Joe Rogan Experience fica em primeiro lugar como mais popular de 2022 no mundo, pela lista do Spotify. Na sequência vem Call Her Daddy e Anything Goes with Emma Chamberlain, respectivamente na segunda e terceira posição. Acompanhado pelas séries de suspense e crimes Caso 63 (todos os idiomas, incluindo Paciente 63) e Crime Junkie.

Veja as listas completas de mais escutados no Brasil na Retrospectiva Spotify 2022

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Marília Mendonça Henrique & Juliano Jorge & Mateus Gusttavo Lima Maiara & Maraisa

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Mal Feito - Ao Vivo, por Hugo & Guilherme Malvadão 3, por Xamã Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo Molhando o Volante, por Jorge & Mateus Dançarina, por Pedro Sampaio

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima Próximo Passo, por Hugo & Guilherme Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sertanejo Pop Funk carioca Sertanejo universitário Sertanejo Arrocha

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Top Brasil Esquenta Sertanejo Funk Hits Potência Sertaneja Paredão Explode

Top 5 gêneros de podcast mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sociedade & Cultura Educação Comédia Religião & Espiritualidade Saúde & Fitness

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Podpah A Mulher da Casa Abandonada Mano a Mano Café da Manhã Psicologia na Prática

Confira os mais escutados no mundo na Retrospectiva Spotify 2022

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2022

As It Was, por Harry Styles Heat Waves, por Glass Animals STAY (with Justin Bieber), por The Kid LAROI Me Porto Bonito, por Bad Bunny Tití Me Preguntó, por Bad Bunny

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2022

Un Verano Sin Ti, por Bad Bunny Harry’s House, por Harry Styles SOUR, por Olivia Rodrigo =, por Ed Sheeran Planet Her, por Doja Cat

Top 5 podcast mais escutados no Spotify no mundo em 2022

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Anything Goes with Emma Chamberlain Caso 63 (todos os idiomas, incluindo Paciente 63) Crime Junkie

Confira todas as categorias e rankings do Deezer no Rewind 2022

Top 10 artistas mais ouvidos (em número de streams, quantidades de plays)

Marília Mendonça Henrique & Juliano Gusttavo Lima Maiara & Maraisa Jorge & Mateus João Gomes Zé Neto & Cristiano Grupo Menos É Mais Luan Santana Mari Fernandez

Top 10 artistas mais populares (em número de usuários únicos que ouviram o artista/música)

Zé Felipe Wesley Safadão LUDMILLA Anitta Jorge & Mateus João Gomes Zé Vaqueiro George Henrique & Rodrigo Os Barões da Pisadinha Mari Fernandez

Top 10 faixas mais ouvidas

Malvadão 3 – Xamã Mal Feito – Hugo & Guilherme, Marília Mendonça Arranhão – Henrique & Juliano 212 – Chefin, Mainstreet Bloqueado – Gusttavo Lima Presepada – Marília Mendonça, Maiara & Maraisa Balanço da Rede – Matheus Fernandes, Xand Avião DANÇARINA – PEDRO SAMPAIO, Mc Pedrinho Esqueça-me Se For Capaz – Marília Mendonça A Maior Saudade – Henrique & Juliano

Top 10 faixas mais ouvidas lançadas em 2022

Mal Feito – Hugo & Guilherme, Marília Mendonça Balanço da Rede – Matheus Fernandes, Xand Avião DANÇARINA – PEDRO SAMPAIO, Mc Pedrinho Termina Comigo Antes – Gusttavo Lima Malvada – Zé Felipe No Ouvidinho – Felipe Amorim 212 – Chefin, Mainstreet ABALO EMOCIONAL – Luan Santana Áudio Que Te Entrega – Léo Santana, Mari Fernandez e MC Don Juan Pipoco – Ana Castela, Melody, Dj Chris No Beat

Top 10 faixas mais populares

Mal Feito – Hugo & Guilherme, Marília Mendonça Arranhão – Henrique & Juliano Presepada – Marília Mendonça, Maiara & Maraísa Esqueça-me Se For Capaz – Marília Mendonça, Maiara & Maraísa Molhando o Volante – Jorge & Mateus Bloqueado – Gusttavo Lima Vai Lá Em Casa Hoje – George Henrique & Rodrigo, Marília Mendonça A Maior Saudade – Henrique & Juliano Malvadão 3 – Xamã Cê Tá Preparada – Tayrone, Marilia Mendonça

Top 10 faixas mais populares lançadas em 2022

Mal Feito – Hugo & Guilherme, Marília Mendonça Termina Comigo Antes – Gusttavo Lima Malvada – Zé Felipe ABALO EMOCIONAL – Luan Santana Balanço da Rede – Matheus Fernandes, Xand Avião DANÇARINA – PEDRO SAMPAIO, Mc Pedrinho Melhor Ser Uma Saudade – Zé Neto & Cristiano Erro Planejado – Luan Santana Depende – DJ Guga, Wesley Safadão, Zé Felipe Amava Nada – Lucas Lucco, Marília Mendonça

Top 10 artistas femininas mais ouvidas

Marília Mendonça Maiara & Maraisa Mari Fernandez LUDMILLA Anitta Luísa Sonza Beyoncé Adele ANAVITÓRIA Gabriela Rocha

Top 10 artistas LGBTQIAP+ mais ouvidos

LUDMILLA Anitta Luísa Sonza Gloria Groove Lady Gaga Jão Lauana Prado Pabllo Vittar Yasmin Santos Sam Smith

Top 10 álbuns mais ouvidos

Festa das Patroas 35% – Marília Mendonça, Maiara & Maraisa Ao Vivo em Fortaleza – Mari Fernandez Digo Ou Não Digo – João Gomes LADY LESTE – Gloria Groove CHAMA MEU NOME – PEDRO SAMPAIO Manifesto Musical – Henrique & Juliano LUME – Filipe Ret LITTLE HAIR – MC Cabelinho PIRATA – Jão QVVJFA? – Baco Exu do Blues

Top 10 álbuns mais ouvidos lançados em 2022

Ao Vivo em Fortaleza – Mari Fernandez Digo Ou Não Digo – João Gomes LADY LESTE – Gloria Groove CHAMA MEU NOME – PEDRO SAMPAIO Manifesto Musical – Henrique & Juliano LUME – Filipe Ret QVVJFA? – Baco Exu do Blues É Simpres Assim – Jorge & Mateus Versions of Me – Anitta Numanice #2 – LUDMILLA

Top 5 Gêneros mais tocados

Sertanejo Pop Rap/Trap/Hip-Hop Rock Funk

Top 5 Gêneros mais populares