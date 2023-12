Iron Maiden traz a turnê The Future Past para o Brasil com um show único em São Paulo. Com a venda dos ingressos prevista para ocorrer a partir da próxima semana, no dia 20, o grupo se apresenta no Allianz Parque, em 6 de dezembro de 2024.

A banda de heavy metal vem ao Brasil após passar pela Austrália, Nova Zelândia, Japão e Estados Unidos. Antes de pousarem em território brasileiro, os integrantes também têm apresentações marcadas no México, Colômbia e Chile.

Iron Maiden anuncia show único em São Paulo em 2024 Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

No X (antigo Twitter), o Iron Maiden revelou que terá um convidado especial para o show em São Paulo em dezembro de 2024: a banda dinamarquesa Volbeat.

Iron Maiden ainda deve anunciar mais datas da turnê, mas não especificou se fará outras apresentações no Brasil. Os ingressos para o show de São Paulo poderão ser adquiridos pelo site da Livepass.

Veja a publicação: