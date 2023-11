Qual a sua responsabilidade em despertar a felicidade no mundo?

Há poucos dias tive o prazer de participar em Curitiba do VI Congresso da Felicidade, um evento que vem mobilizando milhares de pessoas que buscam uma conexão maior com o tema. Muitos amigos próximos já haviam me relatado o quanto havia sido impactante em suas vidas participarem do congresso, mas somente estando presente pude compreender a abrangência desse lindo projeto. Mais do que um sonho, pude experimentar em mim o sentimento genuíno de felicidade pois em vários momentos me senti impactada pelas falas, pelos trabalhos apresentados e pela energia de todos os participantes.

O idealizador do projeto "Gustavo Arns" abriu o congresso falando sobre a importância de elevarmos o nível de felicidade do mundo, precisamos estar atentos ao que estamos dando e plantando diariamente. Precisamos de mais semeadores que manifestem a paz, o amor, para que possamos alcançar o maior nível possível de pessoas sobre a importância da construção e da promoção da felicidade.

Na sequência "Sri Prem Baba" abordou o significado da palavra ahimsa cuja tradução é não-agressão, trazendo à consciência a importância de curarmos as nossas dores. Quando erradicarmos as mágoas e ressentimentos nos libertamos da ideia de que o sofrimento é causado pelo outro saindo do jogo de acusação. Ao nos responsabilizarmos pela nossa cura deixamos de alimentar as guerras internas nutrindo o nosso coração de amor. O amor é a cura dos relacionamentos e do mundo, um coração aberto e curado não promove guerras. Quanta responsabilidade está contida nessa fala, pois ao contrário do que acreditamos a guerra não está fora, não está no outro e sim dentro de nós.

Como podemos ser felizes e levar a felicidade para os que estão ao nosso redor se ainda estamos presos ao jogo de acusações? É imprescindível buscarmos a nossa cura interna para assim experimentarmos o verdadeiro sentimento de gratidão pela vida. A gratidão nos permite ver e viver a vida a partir de outras perspectivas, nos sentimos afinados com o todo e entramos em uma frequência que impacta positivamente as pessoas com as quais convivemos.

Quando nos curamos nos tornamos um canal para favorecer que mais pessoas se sintam conectadas e felizes. Nós profissionais da felicidade precisamos promover condições para que mais pessoas se sintam fortalecidas criando uma rede de conexões mais alinhadas com o bem-estar e a felicidade.

Construir um mundo de paz, de alegria, de troca é possível e cabe a cada um de nós levarmos aos ambientes que transitamos o nosso melhor, favorecendo o respeito, reconhecendo o que as pessoas oferecem com gratidão. Quando enchemos o balde do outro abrimos caminhos para a felicidade transitar e sem dúvida construímos um mundo melhor.