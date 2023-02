Mari Palma e Phelipe Siani anunciam separação: ‘História continua, mas de um jeito diferente’

O relacionamento dos jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani chegou ao fim. Na noite desta sexta-feira, 3, eles utilizaram as redes sociais para comunicar a separação, após seis anos juntos. “A história continua como grandes amigos e parceiros profissionais”, escreveram os dois em post compartilhado em ambos os perfis.

Na mensagem, eles contaram que a decisão pelo término já havia ocorrido há algum tempo. Embora agora ainda não se sentissem preparados para falar sobre o assunto, optaram por se pronunciar após uma série de mensagens ofensivas que estavam recebendo.

“O nosso combinado era viver esse momento tão íntimo offline. Mas de uns tempos pra cá, a gente vem recebendo muitas mensagens invasivas, ofensivas e machistas, então a gente decidiu fazer esse anúncio agora, mesmo não estando preparados emocionalmente pra isso”, disseram os jornalistas.

Os jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani se casaram em Itatiba, interior de São Paulo Foto: Caio Lanziani

O término ocorre cinco meses após o casamento, que foi celebrado no interior de São Paulo em agosto do ano passado. Mari e Phelipe começaram a namorar em 2017 enquanto trabalhavam na TV Globo. Em 2021, formalizaram o noivado com um pedido inspirado na série ‘Friends’.

No comunicado divulgado nesta sexta-feira, eles ainda pediram respeito e privacidade de todos que os acompanham. “Não tentem levantar motivos que não existem. Nosso amor simplesmente se transformou em algo diferente, mas igualmente bonito. E o nosso maior ato de amor agora é saber deixar o outro ir”, acrescentou o ex-casal, que também garantiu seguir como “grandes amigos e parceiros profissionais”.