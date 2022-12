Musk suspende conta de Kanye West no Twitter por incitação à violência

A conta do rapper norte-americano Kanye West foi suspensa do Twitter nesta sexta-feira, 02, por incitar a violência. O cancelamento foi anunciado pelo próprio Elon Musk, proprietário da rede social, depois que o cantor publicou uma foto de uma suástica nazista fundida com uma estrela de Davi, símbolo do judaísmo.

“Fiz o melhor que pude. Apesar disso, ele voltou a descumprir nossa regra contra incitação à violência. A conta será suspensa”, disse o dono da rede social, na qual o perfil do rapper já aparece como cancelado. Essa não é a primeira vez que o artista é suspenso da rede social, adquirida recentemente por Musk.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Kanye West também compartilhou uma foto de Elon Musk sem camisa sendo encharcado com água, com a legenda: “Vamos sempre lembrar disso como meu último tweet”. O rapper ainda tornou pública uma conversa entre ele e Musk. “Sinto muito, mas você foi longe demais, isso não é amor”, escreveu o chefe do Twitter em uma mensagem privada. West respondeu desafiando Elon Musk: “Quem fez de você um juiz?”

A suspensão também ocorre depois que West elogiou Adolf Hitler em uma entrevista publicada na quinta-feira no blog de extrema-direita ‘Infowars’ e negou a existência do Holocausto e fez comentários antissemita. Durante a conversa conduzida pelo radialista e teórico da conspiração Alex Jones, West apareceu com o rosto totalmente coberto por uma máscara de esqui e as mãos com luvas.

Durante anos, Kanye West esteve nos holofotes por sua carreira musical, marca de moda e até vida pessoal. Agora, a série de comentários racistas e antissemitas feitos pelo rapper são o que o colocam nas manchetes. Esses recentes posicionamentos fizeram com que o artista perdesse milhões de dólares em contratos com marcas de calçados e roupas, que cancelaram os acordos.

Ye, como agora se denomina o rapper, esteve na semana passada na residência do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, junto com o nacionalista Nick Fuentes, conhecido por suas visões antissemitas, em um jantar que foi criticado até mesmo por setores de seu partido, o Republicano. /Com informações da EFE e AFP