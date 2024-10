Qual é o patrimônio de Cid Moreira?

Moreira e a viúva Fátima Sampaio se casaram em 2006 sob o regime de separação total de bens, como impõe a lei para pessoas com mais de 70 anos. Em nota, o advogado de Fátima, Davi de Souza Saldaño, declarou: “Não sabemos de onde eles tiraram esse montante absurdo de 60 milhões de reais, angariados ao longo de mais de 70 anos de trabalho pelo Sr. Cid Moreira.”

Antes, Moreira foi casado quatro vezes. “Ele já se divorciou quatro vezes e, segundo consta do último divórcio com Ulhiana Naumtchyk Moreira, mãe de Roger, ela ficou com praticamente todo o patrimônio do casal, cerca de 75% do que ele possuía, além de 50% dos contratos de Moreira até o final da vida. Essa cláusula dos contratos, tempos depois, foi anulada por vício de consentimento pela Justiça, mas sem alteração da parte restante”, afirmou.