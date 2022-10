Rosalía recusa presente de fã por ser muito caro: ‘É demais’

Rosalía ganhou um óculos da grife italiana Versace de um fã, mas recusou o presente por ser muito caro. A situação aconteceu durante um show filmado pelo público.

A cantora abriu o presente e, assim que percebeu do que se tratava, disse no microfone: “Isso é um óculos Versace. Não é imitação, gente, são de verdade. Isso é demais, eu tenho que devolver, mas vou fazer isso com um beijo.”

Rosalía disse que ficaria com a carta que o fã deu com o presente da grife italiana. Os fãs viram a atitude da artista e a elogiaram muito nas redes sociais.

“Uma cartinha bonitinha valia mais para ela”, comentou um. “Rosalía muito digna”, afirmou outro. “Como se fosse resolver, ele já comprou mesmo”, brincou outra pessoa.

Veja o momento:

Esbanjando humildade, Rosalia devolve presente ao fã por ser caro demais, prezando pelo seu bem estar.pic.twitter.com/ZHEArQS6ht — PAN (@forumpandlr) October 19, 2022





