"Por favor, ajude-me a quebrar esse ciclo de violência", pede mãe impedida de falar com o filho, que passa férias com o pai

O desabafo de uma mãe apareceu ontem na minha timeline do Facebook, compartilhado por um amigo. Li inteiro, senti um nó na garganta. Já estive em um cenário como esse e sei como pode ser asfixiante, paralisante, revoltante.

Segue o post da antropóloga Carolina Delgado, mãe de Rakim, 8 anos. O menino passa férias com o pai mas é, segundo a mãe, impedido de manter contato com ela durante esse período.

"É textão e é um saco. Um porre. Um inferno. E também um pedido de ajuda. Uma denúncia. Um 'socorro, eu não aguento mais'.

No dia 01/02/2015 o pai do Rakim o sequestrou. A mãe dele o pegou na casa dos meus pais no RJ para ficar um tempo das férias, procedimento normal.

Adicionei a autora do post e mãe de Rakim, 8 anos, assim que li o desabafo. Ela me aceitou e começamos a conversar. Carolina mora no Rio de Janeiro e estava naquele momento sem notícias do filho havia quase 60 horas. Ela e o ex-marido, que agora vive em São Paulo, separaram-se em 2013 e, desde então, o menino passa férias com o pai. Ano passado Rakim só voltou para a casa da mãe depois de uma negociação entre advogados e um boletim de ocorrência. Este ano, sem notícias do filho de novo, Carolina teme que o menino não volte para casa sem briga. Rakim está com o pai desde o dia 26 de dezembro e o combinado é que volte ao Rio no dia 20 de janeiro. Carolina, durante esse período, diz não conseguir contactar o menino, mesmo telefonando para o celular e o telefone fixo do ex-marido. "É um pesadelo que parece não ter fim", conta. Peço a ela o contato do ex-marido. Telefono. Ele não me atende. Mando uma mensagem via WhatsApp. Digo que sou jornalista, que li o desabafo da ex-mulher dele no Facebook, reclamando por não conseguir falar com o filho. Pergunto se é verdade, digo que quero bater um papo, ouvir o lado dele. O ex-marido de Carolina visualiza a mensagem. E me bloqueia no aplicativo. Dez minutos se passam. Percebo que ele me desbloqueia e responde com uma pergunta: "Quem é você?" Eu me apresento novamente. Pergunto se é verdade que ele não permite que a ex-mulher fale com o filho deles durante as férias. Ele ignora minha mensagem. Meia hora depois Carol me escreve dizendo que foi contactada pelo pai de Rakim.O nome disso é alienação parental. E não acontece só com o Rakim. São milhares de crianças, fruto de relacionamentos que terminaram, que são impedidas de gostar, conviver, sentir falta ou contactar um dos pais. Então se você é amigo de uma mãe ou de um pai que faz algo do tipo, se é casado com alguém que pratique alienação parental, se é irmão, cunhado, patrão, colega da igreja, da academia, do clube, ajude a quebrar esse ciclo de violência insuportável, insustentável e enlouquecedor. Essa criança, um dia, vai te agradecer pela ajuda.