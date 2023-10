Adidas celebra 30 anos da banda Korn com tênis exclusivos

Adidas x Korn Campus e Supermodified Foto: Adidas/Estadão

Quando a banda Korn surgiu há 30 anos na cena underground do metal californiano, uma questão estética muito cara ao rock meio que foi quebrada. Havia ali, no lugar do couro, botas pretas e spikes, uma pegada mais esportiva com agasalhos, regatas e bandanas, bebendo avidamente da fonte do rapcore dos anos 80. E em quase todas as fotos da época há um agasalho da Adidas.

Não por acaso, o nome da marca virou até tema da música “A.D.I.D.A.S”, lançada em 1996 no álbum Life Is Peachy. A sigla quer dizer “All Day I Dream About Sex” e era uma piada interna sempre usada na loja de materiais esportivos onde Jonathan Davis, vocal da banda, trabalhava antes da fama. Esta união orgânica agora dá um passo comercial na celebração dos 30 anos do Korn, que virou uma coleção exclusiva composta por dois tênis, duas camisetas, um moletom e uma calça e jaqueta de agasalho. Todos os itens dropam dia 27.

Os tênis da collab são um Campus e um Supermodified, ambos vendidos por R$ 799,99. Escolhas muita adequadas ao estilo da banda. O Campus é todo de camurça preta, com o bordado da Adidas na língua direita e do Korn na esquerda - no calcanhar também tem Korn. Há ainda uma escrita prateada “Campus” nas laterais com o mesmo tipo de fonte do logo da banda.

O charme está na sola

A sola é do tipo gum e a palmilha tem printada a capa do álbum Life Is Peachy cuja música “A.D.I.D.A.S” faz parte. No pack vai também dois laces extras, roxo e preto, um chaveiro em forma de palheta de guitarra escrito Korn e uma caixa exclusiva simulando uma maleta de rodie da banda.

Já o Supermodified é de couro branco, também tem Adidas e Korn bordado na língua em posição oposta ao Campus, laces extras roxo e branco e o mesmo chaveiro de palheta. Porém, o modelo traz um elemento extra que deixa ele matador: uma sola translúcida que revela a pintura da capa do disco dividida entre os dois pés.