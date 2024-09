Asics lança no Brasil o tênis Gel-NYC 2055 em nova campanha

Campanha 'Sound Mind, Sound Body' da Asics Foto: Asics/Estadão

A Asics lança uma nova campanha “Mova Sua Mente com a Asics” que busca inspirar a conexão entre corpo e mente, destacando a importância do movimento físico e criativo para o bem-estar mental. Sob o lema “Sound Mind, Sound Body”, a iniciativa reforça o compromisso da marca em promover a atividade física como um meio de transformação e elevação mental.

Asics Gel-NYC 2055 Foto: Asics/Estadão

A campanha conta com a participação de Gab Ferreira, cantora e influenciadora com presença em festivais renomados como o Lollapalooza Brasil e Primavera Sound, e Vitor Zakwe, conhecido como MC ZKW, que além de sua carreira musical, atua como modelo e instrutor de tênis. Ambos exemplificam como o exercício físico pode impulsionar a criatividade e o bem-estar emocional.

Asics Gel-Kayano 14 Foto: Asics/Estadão

Dentre os destaques da campanha estão os lançamentos de tênis que mesclam estética retrô com o que há de mais avançado em tecnologia. Entre eles, o Gel-NYC 2055 se sobressai por ser um silhueta nova, oferecida ao preço de R$ 899,99. Inspirado nos modelos de corrida do início dos anos 2000, como o GT-2050 e GT-2060, o Gel-NYC 2055 traz um design que remete ao Gel-Cumulus 16, combinando espumas leves e a aclamada tecnologia Gel para um conforto superior na entressola.

Asics Gel-NYC Foto: Asics/Estadão

Além do Gel-NYC 2055, a campanha apresenta cores atualizadas de modelos icônicos como o Gel-Kayano 14, vendido a R$ 999,99, que mantém o solado original de 2008 e uma construção em camadas de mesh para um visual retrô moderno e confortável. O Gel-NYC, também a R$ 899,99, une influências de modelos de corrida modernos e retrô, como os Gel-Nimbus 3 e ao Gel-MC Plus V, garantindo conforto com sua entressola de espumas leves e tecnologia Gel. Por fim, o GT-2160, a R$ 999,99, presta homenagem ao design técnico da série GT-2000 do início de 2010, combinando visual industrial com amortecimento avançado.

Asics GT-2160 Foto: Asics/Estadão

Essa campanha, segundo a Asics, não apenas destaca a importância do movimento para a saúde mental e física, mas também celebra a inovação e o estilo, provando que o bem-estar e a moda podem caminhar lado a lado. “A campanha ‘Mova Sua Mente com a Asics’ reflete a essência da nossa marca, que busca incentivar o bem-estar por meio do movimento. Queremos mostrar que estar em movimento, seja na moda, na música, nas artes ou no esporte, é o que faz a diferença para alcançar uma mente mais criativa”, afirma Constanza Novillo, diretora de marketing da Asics Brasil.