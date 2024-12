Asics lança versão do tênis Gel-Kayano 14 em homenagem a Ayrton Senna

Asics x Senna Gel-Kayano 14 Foto: Asics/Estadão

A Asics, que já havia colaborado com a marca Senna em quatro tênis de running, agora parte para sua primeira collab na categoria sportstyle com o Gel-Kayano 14, prestando homenagem aos 30 anos do legado do inesquecível Ayrton Senna. O lançamento global, que ocorre no dia 10 de dezembro, é um marco que celebra a vida e a carreira de um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, trazendo ao público uma coleção que mescla moda e história de maneira única.

Este lançamento destaca-se por compartilhar os valores e a filosofia de vida de Senna, ressoando profundamente com o lema da Asics, “Sound Mind, Sound Body”. Ayrton Senna, conhecido por sua dedicação e disciplina, incorporava corridas de longa distância em sua rotina de treinamento, evidenciando a importância da preparação física no automobilismo.

Constanza Novillo, diretora de marketing da Asics América Latina, expressa o orgulho da marca em trazer para a linha Sportstyle o legado de Senna. “Capturamos a essência dos anos 90, a personalidade e o estilo de Senna, criando produtos inovadores que carregam uma rica história. Estamos entusiasmados em compartilhar essa colaboração em um momento tão especial”, declara Constanza.

As duas cores têm história

A coleção homenageia o estilo e a personalidade do piloto com dois modelos exclusivos. O primeiro é inspirado no macacão usado por Senna ao conquistar seus três títulos mundiais, com detalhes que remetem ao forro do traje e ao icônico capacete do piloto. O segundo modelo faz alusão ao carro preto e dourado, símbolo da primeira vitória de Senna na Fórmula 1, e traz a frase “Seek Your Truth” gravada no pé esquerdo, refletindo a busca incessante do piloto pela excelência.

Thiago Fernandes, diretor executivo de operações e novos negócios da Senna Brands, ressalta a capacidade de Senna de unir fãs ao redor do mundo. “Esta parceria captura a essência da performance e do lifestyle da época, conectando a história de Ayrton com novas gerações”.

Disponíveis globalmente e em lojas selecionadas no Brasil, incluindo Guadalupe, Your ID e O’Store, os Gel-Kayano 14 serão vendidos pelo preço de R$ 1.099,99.