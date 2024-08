Converse celebra a história do Weapon em nova cor

Converse Weapon OX Foto: Converse/Estadão

Desde sua estreia nas quadras em 1986, o Converse Weapon rapidamente se tornou mais do que um tênis de basquete. Transformou-se em um ícone cultural, abraçado por atletas, entusiastas do esporte e, mais recentemente, pela moda de rua. Após um hiato, o modelo ressurgiu com força total, conquistando uma nova geração de admiradores e solidificando seu lugar no portfólio da Converse. A partir de 30 de agosto, por R$ 649,90, o Weapon, em sua versão Ox de cano baixo, recebe uma atualização estilística com o marrom dominando sua paleta de cores, refletindo a evolução do tênis de uma peça esportiva para um item de moda urbana.

Converse Weapon OX Foto: Converse/Estadão

A Converse, uma marca com raízes profundas no basquete, evidenciadas pelo seu pioneiro Chuck Taylor All Star, continua a inovar com o Weapon. Este modelo não apenas celebra a herança esportiva da marca, mas também abraça as artes e a música, refletindo a multifacetada cultura de seus usuários. A reintrodução do Weapon no mercado é um aceno para as comunidades que a marca sempre valorizou, permitindo que novas gerações de criativos redescubram e reinterpretem o clássico.

Campanha Choose Your Weapon da Converse Foto: Converse/Estadão

PUBLICIDADE O Weapon originalmente capturou a imaginação do público durante a intensa rivalidade da NBA entre o Lakers e o Celtics, Magic Johnson e Larry Bird, nos anos 80, simbolizada pela campanha “Choose Your Weapon”. Com características distintas como o sistema de suporte de tornozelo Y-Bar e o icônico Star Chevron, o tênis se destacou tanto em funcionalidade quanto em estilo. Desde 2003, a Converse tem revisitado o Weapon, introduzindo melhorias técnicas e estéticas, como uma entressola aprimorada e uma variedade mais ampla de cores, reforçando sua presença tanto nas quadras quanto nas ruas. A versão de 2021 do Weapon, com a adição da espuma CX para maior conforto e uma entressola mais espessa, representa a fusão perfeita entre o legado do modelo e a inovação contemporânea. Esta edição não apenas homenageia o design original, mas também o eleva, oferecendo uma experiência de uso atualizada para o consumidor moderno.

Converse Weapon OX Foto: Converse/Estadão

Weapon já foi alvo de collabs com grandes marcas

Colaborações com designers renomados como Rick Owens e Hiroshi Fujiwara, além de parcerias com marcas como Undefeated, Kasina e Patta, continuam a redefinir e enriquecer a identidade do Weapon. A participação de Shai Gilgeous-Alexander, estrela da NBA, na campanha “Create History, Not Hype”, destaca o retorno triunfal do tênis às quadras e ao coração da cultura jovem.

Publicidade

Converse Weapon OX Foto: Converse/Estadão

O Converse Weapon, em sua essência, é mais do que um tênis, é um manifesto de estilo, individualidade e criatividade. A versão atualizada do Weapon Ox, disponível no site da Converse e na loja física no Shopping Cidade São Paulo, é uma celebração da rica história do modelo e de seu impacto duradouro tanto no esporte quanto na moda. Com sua estética vintage e inovações modernas, o Weapon continua a ser uma escolha emblemática para quem valoriza a autenticidade e a expressão pessoal.