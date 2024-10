Fila e New Era lançam a coleção Fit The Game de tênis e roupas

Fila x New Era Fit The Game Foto: Fila/Estadão

Um evento no Palácio dos Cedros, em São Paulo, marcou o novo posicionamento da Fila. O desfile da campanha Bellissimo, com a coleção Casa Fila Collection, visto de perto por famosos como Cleo Pires e Gianne Albertoni, mostrou que a marca será mais premium a partir de agora, sem deixar o varejo de lado, claro, mas apostando em designs e materiais superiores.

Collabs mais pesadas também virão, e a primeira amostra disso é esta parceria gigante entre a Fila e a New Era, que deu vida a uma coleção com dois tênis e peças de roupas que fazem uma fusão perfeita e lindíssima das duas marcas centenárias. A coleção “Fit The Game” une esporte, performance e estilo, com uma homenagem à influência duradoura do esporte na cultura de rua e na expressão de identidade dos anos 1980 e 2000.

PUBLICIDADE A coleção cápsula, composta por 16 peças exclusivas e limitadas, é uma viagem no tempo que reinterpreta momentos icônicos em que o esporte transcendeu as arenas para se tornar um fenômeno cultural. De bonés e tênis a jerseys, “Fit The Game” captura a essência de uma era em que o lifestyle esportivo era definido tanto pelo swag quanto pela competição. “Para escolher uma colaboração, cada vez mais a gente tem que entender as duas marcas, não fazer por fazer. Com a New Era e a Fila há uma união de produto, história, iconicidade, então tudo teve essa conexão muito fácil, de duas marcas muito antigas, mas que se reinventam sempre”, explica Patrícia Calixto, head de marca da Fila.

Entre os destaques da “Fit The Game”, que vem da união dos slogans “Change the Game” da Fila e “Fit for Glory” da New Era, estão o boné 59FIFTY da New Era, uma silhueta fechada que celebrou seu 70º aniversário em 2024, adornado com pins metálicos removíveis, divisão de painéis contrastantes e um logo em chenille. O boné tem preço de R$ 349,99. Da Fila, os modelos TENNIS 88 dos anos 80, do 34 ao 45 (R$ 599,99), que traz o pé direito com os logos da Fila e o esquerdo com o da New Era, e o FX-33 dos anos 2000, também do 33 ao 45 por R$ 599,99, reafirmam o legado da marca na cultura urbana e esportiva.

“Se você for analisar no mercado quantas marcas possuem um legado realmente esportivo, em esportes diferentes, e no lifestyle, são poucas. Duas marcas que surgiram no esporte, transcenderam o esporte para o lifestyle e continuam a ditar tendência. Fora o fato de ser muito interessante uma marca americana se unir com outra italiana, no Brasil, para fazer uma coleção local com inspiração na tradição americana e italiana de vestuário. Isso é uma coisa muito legal que essa collab traz”, afirma Christiano Reis, Brand Manager da New Era Brasil.

Além dos tênis e bonés, a coleção tem outras peças de vestuário que prometem chamar muito a atenção dos fãs de jersey. As duas camisetas em estilo de baseball (R$ 429,99) e de futebol americano (R$ 379,99) ficaram com um design muito interessante, assim como o short (R$ 299,99) e a bermuda (R$ 359,99) que compõem o look casado. Há ainda um conjunto de casaco (R$ 599) e calça (R$ 429,99) com corte italiano mais diferenciado que também ficou muito bonito. Completam a coleção camisetas, um bucket e uma bolsa lateral.

“A união de estilo foi bem fácil, a gente sentou, fez o primeiro versionamento e já aprovou. Os objetivos se encaixaram muito logo de início do que a gente queria pegar de história. A autenticidade dos conceitos foi desde o início na mesma direção”, enfatiza Leonardo Robbi Carvalho, Product Coordinator da Fila. Um exemplo disso foi a escolha clara das épocas de 80 e 2000. Em 83, a Fila fez o seu primeiro calçado, o FX-2, que combinava funcionalidade a uma silhueta ousada, com foco no tênis e nos torneios de Grand Slam. Na mesma época, surgia a moda dos bonés daddy hats, os bonés desestruturados, que tinham esse nome porque nos anos 80 os pais americanos usavam muito bonés promocionais, que eram sem nenhuma estrutura por causa dos custos, então a New Era pegou carona nessa tendência involuntária que virou moda para lançar modelos exclusivos com estas características.

Já nos anos 2000, acontece o boom dos bonés de aba reta da New Era. O mesmo período em que a Fila seguia a trilha de sucesso dos tênis de basquete Grant Hill e Mashburn. “Mais do que falar sobre produto é falar sobre uma cultura. A Fila começou com vestuário, diferentemente de outras marcas que lançaram sneakers e depois foram para o vestuário. E a New Era inventou os bonés. Isso teve um peso muito grande nestas criações”, finaliza Patrícia.