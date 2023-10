Lacoste Lineshot chega ao Brasil celebrando os anos 90

Lacoste Lineshot Foto: Diego Ortiz/Estadão

O Lacoste Lineshot aterrissou no Brasil trazendo a ideia de uma celebração da herança, dos códigos e da estética da empresa nos anos 90. Vendido a R$ 1.189, o modelo mistura diversas narrativas das quadras de tênis e da própria marca, apresentando uma proposta nova e criativa que não apenas olha para o passado, mas também enquadra a Lacoste na onda retrô de sneakers que tem feito muito bem aos cofres das fabricantes.

O Lineshot bebe da fonte de três modelos de tênis de desempenho que marcaram os anos 90 da Lacoste: o Ace OG, o Thunder OG e o Game OG. Cada um desses sneakers exibe a beleza e o estilo característicos da época, oferecendo uma versão única de um tênis esportivo que virou o Lineshot.

As características marcantes de cada um foram mantidas, como o recorte circular em alto relevo da parte superior externa do Ace OG, a estrutura central dinâmica do Thunder OG e a mistura de materiais do Game OG, que inclui couro liso e macio, além de tecido e malha. Outros detalhes que chamam a atenção incluem o forro no calcanhar em TPU e a entressola oversized em borracha. Uma etiqueta vintage na língua adiciona o toque clássico da década de 90.

Para mim, no entanto, é muito interessante notar como a onda criativa que pairava no mundo nos anos 90 levavam quase todas as marcas para o mesmo lugar. O Lineshot traz a mesma vibe do New Balance 550 e do Puma Slipstream, entre outros, mesmo com a essência de modelos de performance de esportes diferentes, como tênis e basquete. Para a história do design isso é fantástico.

Várias cores disponíveis

Disponível em uma variedade de tons inspirados na quadra de tênis, o Lineshot oferece opções como o todo branco de couro das fotos, branco e marinho, branco e verde e branco com bordô. Além disso, os aficionados pelo preto clássico encontrarão sua escolha, juntamente com a cw que tem uma mistura especial de off-white, bordô e marinho, trazendo os tons da bandeira da França.