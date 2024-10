Messi e Bad Bunny lançam Adidas Gazelle no Brasil

Adidas Gazelle Messi x Bad Bunny Foto: Adidas/Estadão

A Adidas Originals uniu dois dos maiores ícones da cultura contemporânea em uma coleção exclusiva que celebra a sinergia entre o mundo da música e do esporte. Esta parceria inédita reúne o astro porto-riquenho da música, Bad Bunny, e o super craque Lionel Messi em uma homenagem à paixão que ambos compartilham pela excelência e pelo legado.

A coleção, intitulada Bad Bunny & Messi, é uma verdadeira ode aos clássicos da Adidas, trazendo à tona dois dos modelos mais emblemáticos da marca: o Gazelle, que será lançado a partir do dia 26 de outubro no app Confirmed por R$ 999,99, e a chuteira F50, ainda sem data para chegar. Ambos os modelos não são apenas peças de vestuário, mas símbolos de histórias de sucesso e inspiração.

PUBLICIDADE O Gazelle, que originalmente começou como um calçado para futebol indoor, evoluiu para se tornar um ícone de estilo de vida, refletindo a influência e o gosto pessoal de Bad Bunny. Este tênis simboliza a transição do esporte para a moda, mantendo-se como um dos estilos favoritos dentro e fora dos campos. A coleção não apenas celebra a conexão entre música e esporte, mas também presta uma homenagem especial aos legados de Bad Bunny e Messi. Cada modelo incorpora elementos de design únicos, como tons dourados que remetem ao prestigiado troféu Bola de Ouro de melhor jogador de futebol masculino do mundo, uma honra frequentemente associada a Messi. Detalhes como o calcanhar com a listra em ‘X’ fazem alusão ao número 10 da camisa de Messi, enquanto os detalhes em azul reforçam a conexão com a herança da Adidas, mesclando tradição e inovação.

Além disso, a coleção traz um toque pessoal com as assinaturas de Bad Bunny e Messi adornando as icônicas três listras da Adidas. Os tênis também apresentam os logotipos Trefoil e Badge of Sport, simbolizando a união de dois mundos por meio da inscrição ‘Bad Bunny Para Messi’ na língua do tênis.

Por outro lado, a Adidas F50, amplamente reconhecida como uma das chuteiras de futebol mais inovadoras e eficazes de todos os tempos, tem sido uma peça chave na carreira gloriosa de Lionel Messi. Este modelo é celebrado na coleção por sua importância e pelo impacto que teve no desempenho do jogador argentino em campo.

“O sobrenome de Messi se tornou uma palavra própria, um sinônimo de grandeza, coragem e coração. Assistir ele jogar com tanta paixão é um privilégio. Comparo o amor que ele sente pelo seu país e pelo esporte ao amor que sinto pela música e por Porto Rico. Colaborar com ele é uma honra com a qual tantas pessoas sonham, e eu nunca imaginei que poderia alcançá-la. Hoje, me sinto muito grato por poder representar nossa cultura com o GOAT”, afirma Benito Martinez Ocasio.

Gazelle de 1966 é um mistério

“Esta campanha celebra nossos fãs. Ver as pessoas que me seguem e me apoiam faz mais do que apenas me inspirar, me faz sentir muito grato. Sempre tento dar tudo de mim em campo, então é gratificante ver que existem pessoas que valorizam esse esforço e sempre me apoiam, mesmo nos momentos difíceis”, diz Lionel Messi. Além do Gazelle e da F50, há um outro Gazelle todo de couro marrom e com a forma original de 1966 que aparece nos pés de Bad Bunny nas fotos que ainda não foi confirmado se será lançado ou não.