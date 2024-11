New Balance e MSFTSrep de Jaden Smith trazem o tênis 0.01 ao Brasil

MSFTSrep x New Balance 0.01 Foto: New Balance/Estadão

A New Balance em parceria com a MSFTSrep, marca fundada por Jaden Smith, traz ao mercado brasileiro o novo modelo 0.01, conhecido por seu design que equilibra o minimalismo com detalhes audaciosos. O tênis apresenta uma sola oversized, cuja inspiração vem da Sequência de Fibonacci, conhecida por sua proporção áurea, conferindo ao sneaker um visual que mescla o tradicional ao contemporâneo.

A cw “Sky Above” exibe um azul texturizado que evoca o céu, com um acabamento no cabedal que faz alusão às técnicas de pintura renascentista. Ela faz parte do pack “Up In the Clouds”, que tem também a cor “Earth Below”, que apresenta uma base em off-white, inspirada nas areias das praias, remetendo à terra.

Jaden Smith, a mente por trás da MSFTSrep e embaixador da New Balance, afirma que a inspiração para os tênis veio da natureza, especificamente da praia, buscando capturar a essência do encontro entre o céu e a terra. A escolha das texturas foi influenciada pelas pinturas do século XVIII de Florença, refletindo a união entre imaginação e sonhos como forças transformadoras.

O MSFTSrep x New Balance 0.01 não apenas impressiona visualmente, mas também oferece conforto, segundo a marca, com um cabedal feito de material sintético e detalhes em algodão, além de uma língua em mesh para maior respirabilidade. Detalhes como cadarços de algodão, logo da MSFTSrep no calcanhar, palmilha personalizada e embalagem exclusiva para a colaboração completam o design do modelo.

As vendas do tênis começam dia 15 de novembro no site da marca, na loja física da New Balance no Conjunto Nacional e em lojas especializadas pelo preço de R$ 999,99.

Muito além de ser filho do Will

Jaden Smith, que se juntou à New Balance como embaixador em 2019, é reconhecido por seu trabalho como artista, ativista e empreendedor. Em 2012, ele e sua irmã Willow Smith fundaram a MSFTSrep, uma marca de streetwear que transcende os limites convencionais da moda, promovendo o desenvolvimento comunitário por meio da arte e da ciência.