Olympikus e Alexandre Herchcovitch lançam o tênis CORRE(3)H

Olympikus x Alexandre Herchcovitch CORRE(3)H Foto: Olympikus/Estadão

O mundo da moda e do esporte testemunha o lançamento de uma colaboração única entre a Olympikus e o renomado estilista Alexandre Herchcovitch. O tênis CORRE(3)H será oficialmente lançado no próximo dia 24, depois de estrear na coleção Inverno/Primavera 24 de Herchcovitch, que inaugurou a Casa de Criadores deste ano, em julho.

Olympikus x Alexandre Herchcovitch CORRE(3)H Foto: Olympikus/Estadão

O modelo, que chamou atenção nas passarelas, estará disponível em cinco cores exclusivas, todas escolhidas pelo diretor criativo Alexandre Herchcovitch. Segundo ele, “o lançamento é uma celebração da fusão entre luxo, alfaiataria e streetwear, refletindo a essência de estilo e versatilidade que define a marca Herchcovitch”. A edição especial estará à venda exclusivamente na Loja 27, localizada na Galeria Metrópole, em São Paulo, por R$ 698.

Olympikus x Alexandre Herchcovitch CORRE(3)H Foto: Olympikus/Estadão

Com tamanhos variando do 36 ao 44, o CORRE(3)H foi desenhado pensando não apenas nos corredores, mas também naqueles que enfrentam o ritmo acelerado do cotidiano. A versatilidade e o conforto são os pilares deste lançamento, garantindo que o modelo se destaque tanto na pista quanto nas ruas.

Olympikus x Alexandre Herchcovitch CORRE(3)H Foto: Olympikus/Estadão

CORRE(3)H é para todos os momentos

Alexandre Herchcovitch, ao comentar sobre o lançamento, enfatizou a universalidade do conforto que o CORRE(3)H oferece. “A ideia é proporcionar o uso do melhor e mais confortável tênis brasileiro em todas as ocasiões. Seja para corredores, esportistas ou para pessoas como eu, que estão sempre em movimento, o conforto deste tênis é fundamental para o nosso ‘corre’ diário”.