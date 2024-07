On mostra a revolucionária construção de cabedal LightSpray que se molda aos pés

On Cloudboom Strike LS Foto: On/Estadão

A On mostra ao mundo nesta segunda (15) o LightSpray, uma nova tecnologia de cabedal para calçados esportivos desenvolvida nos laboratórios da marca em Zurique. A inovação será apresentada ao público nos Jogos de Paris, no espaço da On, de 27 de julho a 10 de agosto, com o lançamento do tênis de corrida de alta performance Cloudboom Strike LS (de LightSpray). Diferentemente dos cabedais convencionais, os LightSpray são fabricados por meio de um processo de pulverização inovador e rápido de apenas uma etapa, que leva somente três minutos.

Isso se deve a uma automação de um braço robótico na matriz da empresa que resultou em um método de confecção de cabedal de peça única, extremamente leve, que oferece suporte e ajuste sem igual, segundo a marca, perfeito para o dia da competição. Seu design minimalista, sem costuras, não apenas reduz elementos de distração para o corredor, como também dispensa o uso de cadarços.

A metodologia de fabricação singular do LightSpray também promete um futuro mais verde e sustentável. Completamente automatizado, esse processo diminui o desperdício e gera um cabedal com 75% menos emissões de carbono comparado a outros tênis de corrida da On. Além disso, permite uma produção mais ágil de calçados de alta performance com menor perda de material e abre portas para uma maior personalização e para a criação de produtos e processos de fabricação circulares, graças à sua composição de material único reciclável e à montagem que não precisa de cola.

A inspiração para o LightSprayTM veio de uma fonte inusitada: uma decoração de Halloween. Um vídeo de uma pistola de cola quente criando teias de aranha inspirou um membro da equipe de inovação da On, que viu no processo uma aplicação perfeita para a criação de cabedais. A partir de um protótipo inicial feito com uma pistola de cola quente modificada, a equipe desenvolveu uma unidade que produz um filamento contínuo, criando uma estrutura projetada que se tornou o cabedal de peça única, pulverizado em um único passo.

Já a tecnologia patenteada de fusão térmica integrada permite que os cabedais LightSpray se unam ao solado intermediário sem cola, revolucionando não apenas a aparência e função do produto, mas também seu processo de engenharia, design e desenvolvimento. Substituindo o processo tradicional de criação de padrões pelo design computacional e programação de robôs, essa inovação facilita a prototipagem rápida, transformando ideias em produtos em poucas horas.

A marca é adicionada em minutos por meio de um processo de impressão a jato de tinta totalmente automatizado, uma solução mais sustentável que os métodos convencionais de marcação, pois utiliza uma quantidade mínima de água e oferece grande flexibilidade de design. Cada tênis é montado em apenas três minutos, e a tecnologia LightSpray tem o potencial de revolucionar não apenas os calçados, mas também diversos tipos de vestuário na indústria esportiva.

Marc Maurer, Co-CEO da On, enfatiza que o LightSpray é um divisor de águas para a empresa, não só pela inovação em produtos de alta performance, mas também pelo seu potencial em direcionar a marca para um futuro mais sustentável. “Nossa equipe está constantemente se desafiando a repensar o status quo em termos de design, desenvolvimento e fabricação de roupas esportivas de desempenho. A tecnologia LightSpray nos impulsionará em nossa missão de ser a marca de roupas esportivas mais premium, enraizada em inovação, design e impacto”.

Cloudboom Strike LS promete ser disputado

O Cloudboom Strike LS é o tênis de corrida mais leve da On, com o cabedal pesando apenas 30g (completo ele varia de 158g no feminino a 170g no masculino). O solado intermediário conta com duas camadas de Helion HF hyper foam, a fórmula ultra-responsiva Pebax da On, feita com mais de 40% de matérias-primas de base biológica, oferecendo absorção de impacto e alto retorno de energia. Uma placa de carbono rígida pré-moldada, inserida entre a espuma, garante a propulsão. A união sem cola do LightSprayM permite uma construção mínima do CloudBoom Strike LS, que não possui palmilha nem strobel, estando em contato direto com o Helion HF hyper foam, para mínima perda de energia.

Hellen Obiri, quatro vezes campeã mundial e vencedora das maratonas de Boston e Nova York, teve participação ativa no desenvolvimento desta tecnologia e do tênis. Ela usou uma versão de teste do Cloudboom Strike LS para conquistar seu segundo título consecutivo na Maratona de Boston, no início deste ano.

Durante as Olimpíadas, a On levará sua unidade de produção automatizada para demonstrações ao vivo, permitindo que os consumidores vejam de perto a fabricação dos tênis com a tecnologia LightSpray no On Labs Paris, em uma loja temporária na 27 Bd Jules Ferry, 7501. O Cloudboom Strike LS estará disponível ainda no segundo semestre de 2024.