ÖUS e Fatz se unem em collab limitada do tênis Söusa

Em uma parceria inédita, a marca de sneakers ÖUS se une ao Fatz, conhecido como a casa de todas as delícias, para lançar uma coleção que promete aguçar os sentidos de sneakerheads e foodies. A colaboração, que mistura o universo dos tênis com o da gastronomia e do skateboard, é uma celebração da cultura de rua e da criatividade.

A coleção, fruto dessa parceria, inclui um tênis e um boné criados pela ÖUS, além de um lanche e um donut exclusivos preparados pelo Fatz. O modelo de tênis escolhido, o Söusa, vendido por R$ 629, traz um design inspirado na identidade visual do Fatz, com um cabedal em tecido quadriculado off white e vermelho, detalhes em couro, e uma sola de borracha Granular A+ com entressola em EVA. Garantindo resistência e conforto.

O tênis ainda tem forro esportivo peluciado e uma lingueta decorada com apliques em alto-relevo, além de vir acompanhado de dois tipos de cadarços. O boné, por sua vez, é um modelo 6 panel com fecho snapback, confeccionado em sarja e decorado com as artes temáticas da colaboração.

Para marcar o lançamento e comemorar os 4 anos do Fatz, o Chef Sono apresentará uma versão especial do clássico brasileiro X-Tudo, disponível de 24 de novembro a 24 de dezembro. Este burger especial vem em um pão brioche com filigrama da ÖUS, acompanhado de um hambúrguer de 90g, bacon, ovo frito, maionese verde, alface e tomate. O donut temático, em formato de Ö, oferece uma experiência gustativa complementar com sua cobertura de creme e recheio de chocolate cremoso.

Lançamento é no dia 24

PUBLICIDADE A celebração da parceria acontecerá no dia 24 de novembro, no Largo da Batatinha, com o evento “DeliciÖUS For Tricks”, que contará com obstáculos de skate exclusivos e premiações. A festa continua no Fatz, na rua Cunha Gago, em Pinheiros, a partir das 18h com DJs e mais delícias até as 21h.

Os produtos da colaboração estarão disponíveis em quantidade limitada no Fatz Delícias, no site ÖUS.com.br e em revendedores selecionados. Além disso, cada compra de tênis nos pontos de venda físicos dará direito a um vale para um X-Tudo + donut da colaboração, que poderá ser retirado até o dia 24/12/2024 no Fatz Delícias.