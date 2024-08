ÖUS lança segunda edição da coleção baseada no jogo Street Fighter II

ÖUS x Street Fighter II Foto: ÖUS/Estadão

No coração vibrante dos fliperamas dos anos 90, onde o tilintar das moedas e o brilho neon se misturavam ao som eletrizante das máquinas, nascia uma lenda. Street Fighter II, o jogo que definiu uma era, criando rivalidades amistosas e forjando memórias inesquecíveis entre amigos. Capturando essa essência nostálgica e a influência indelével na cultura pop, a colaboração entre a marca brasileira ÖUS e o lendário Street Fighter II chega ao seu segundo round. Após o sucesso da primeira coleção em 2021, a nova edição limitada promete trazer de volta a magia dos combates lendários para o guarda-roupa dos fãs.

ÖUS x Street Fighter II Foto: ÖUS/Divulgação

Disponível a partir de 28 de agosto no site da ÖUS e em revendedores selecionados pelo Brasil, a coleção “Round 2″ é uma homenagem a três dos personagens mais icônicos do jogo: Chun-Li, E. Honda e Dhalsim. Cada peça reflete a essência e a história desses lutadores, desde a primeira mulher a entrar no ringue do Street Fighter, Chun-Li, até o mestre de yoga Dhalsim, que luta para salvar sua aldeia da pobreza.

ÖUS x Street Fighter II Foto: ÖUS/Estadão

Tênis de Dhalsim terá apenas 207 unidades

A coleção é composta por quatro tênis, quatro camisetas, dois bonés e um suéter, todos carregando o espírito de luta e a identidade visual dos personagens. O destaque fica por conta do Söusa Yoga Fire, um tênis que homenageia Dhalsim com apenas 207 pares disponíveis. Este modelo possui um material reagente ao calor que revela uma textura de fogo, além de um detalhe emborrachado do rosto de Dhalsim e uma peça traseira lenticular que alterna entre o personagem cuspindo fogo e o logo da ÖUS.

ÖUS x Street Fighter II Foto: ÖUS/Estadão

Chun-Li é celebrada com uma camiseta azul que carrega seu retrato e a frase “I’m the strongest woman in the world”, além de um tênis Imigrante (R$ 499,90) que remete à sua icônica roupa. E. Honda, por sua vez, é representado em um suéter com a estampa do cenário de suas lutas e um Phibo 11 23 (R$ 599,90) que traz a bandeira do Japão, detalhes inspirados em seu calção de sumô e um detalhe lenticular na parte de trás com o famoso golpe do personagem.

ÖUS x Street Fighter II Foto: ÖUS/Estadão

Finalizando a coleção, o modelo 2K Street Fighter (R$ 569,90) celebra a essência do jogo com as cores e o logo de Street Fighter II, além de um detalhe lenticular que exibe os logos da ÖUS e do jogo.

Publicidade

ÖUS x Street Fighter II Foto: ÖUS/Estadão

Os preços variam de R$ 229,90 pelo boné 5 Panel Phibo a R$ 749,90 pelo exclusivo Söusa Yoga Fire, tornando esta coleção uma oportunidade imperdível para os fãs reviverem a nostalgia dos anos 90 de uma forma tão lendária quanto o jogo que a inspirou.