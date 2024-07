Reebok e Guadalupe lançam edição limitada do Club C 85 com as cores da Bolívia

Guadalupe x Reebok Club C 85 ‘Peluquería’ Foto: Reebok/Estadão

A Reebok e a Guadalupe lançam o exclusivo Club C 85 “Peluquería”. Um lançamento especial limitado que não é apenas um tributo às icônicas barbearias bolivianas que adornam o bairro do Bom Retiro, mas também uma celebração da profunda conexão e da influência da comunidade boliviana na identidade e na história deste local emblemático. Desde 2011, a Guadalupe tem sido um marco para a comunidade sneakerhead, servindo como um ponto de encontro para entusiastas e aficionados por tênis.

A colaboração traz à vida a silhueta clássica do Club C 85 adornada com um cabedal de suede felpudo complementado por sobreposições de couro nobuck. As cores escolhidas para este modelo são uma clara referência à bandeira boliviana, com uma paleta que captura a essência da nação. A etiqueta da língua é personalizada para esta edição especial, destacando os logotipos de ambas as marcas contra um fundo que ecoa as cores nacionais da Bolívia: vermelho, amarelo e verde.

Coordenadas como detalhe

Além disso, a palmilha do tênis apresenta uma arte única que remete aos catálogos encontrados nas tradicionais barbearias latinas, infundindo o design com um toque cultural autêntico. Um detalhe legal é a inclusão das coordenadas da loja Guadalupe no Bom Retiro na parte traseira do tênis, uma homenagem sutil à localização que tem sido central para a comunicação da marca e sua história. Para completar, o tênis vem acompanhado de três pares de cadarços nas cores preta, vermelha e amarela, permitindo aos compradores personalizar seu par de acordo com suas preferências.

O Reebok Club C 85 x Guadalupe “Peluquería” estará disponível a partir de sábado, 6 de julho, nos sites www.reebok.com.br e www.gdlp.com.br, bem como nas lojas físicas da Guadalupe. Com o preço de R$ 799,99, esta collab representa uma oportunidade imperdível para os colecionadores de tênis e admiradores da cultura boliviana, oferecendo uma peça que é tanto uma declaração de estilo quanto um tributo à rica tradição imigracional do Bom Retiro.