Review: Adidas AE1 é o tênis de basquete MVP da temporada

Na temporada 2023/24, o mundo do basquete testemunhou o lançamento de um tênis que não apenas capturou a atenção dos aficionados pelo esporte, mas também estabeleceu um novo caminho padrão em inovação e desempenho: o Adidas AE1, assinado pelo astro Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. Este lançamento foi, sem dúvida, um dos mais aguardados do ano, consolidando-se rapidamente como um dos melhores tênis de basquete da Adidas e, possivelmente, do mercado em geral.

Com um design que desafia convenções e polariza opiniões, o AE1 (R$ 1.399,99) é uma obra de arte técnica, incorporando algumas das mais avançadas tecnologias de desempenho da Adidas. Entre elas, uma combinação de amortecimento de espuma de dupla densidade, unindo Lightstrike e Boost (Jetboost, para ser mais preciso), criando uma configuração de baixo perfil, mas mesmo assim muito reativa. O Boost, completamente enjaulado por toda a entressola, oferece muito amortecimento e conforto para pés, mesmo para jogadores mais pesados.

O solado de borracha translúcida do AE1, adornado com um agressivo padrão de tração espinha de peixe, promete uma aderência excepcional em quadras internas. Apesar de exigir um breve período de adaptação e manutenção regular para evitar o acúmulo de poeira, garante uma tração inigualável, desde que o foco seja o basquete indoor. Em quadras aberta ele perde um pouco da performance, mas ainda assim permanece eficiente.

O cabedal do AE1 é uma verdadeira inovação, envolto em uma peça de TPU em formato de favo de mel, que oferece estrutura sem sacrificar a flexibilidade. A combinação de materiais não convencionais e a construção tipo meia resultam em um tênis que, apesar de parecer um mid, funciona como um cano baixo, garantindo facilidade ao calçar e excelente ventilação.

Suporte e ajuste: prioridades do AE1

O suporte é um dos grandes destaques do AE1, com uma base larga e um sistema de amortecimento estável, complementados por um envoltório de TPU que garante contenção lateral excepcional. A placa de torção em forma de X e os contrafortes de calcanhar internos e externos (este simulando uma placa de fibra de carbono) asseguram um ajuste e bloqueio impecáveis.

Apesar de alguns desafios, como o ajuste ligeiramente longo e os cadarços lisos que tendem a se desfazer do laço, o AE1 oferece uma experiência de uso fiel ao tamanho dos pés, com a opção de ajustar meio tamanho para baixo para jogadores que preferem um calçamento mais justo.

Com o AE1, a Adidas reafirma seu lugar no mercado de basquete, seguindo os passos de sucessos anteriores como o Harden Vol 7 e o Trae Young 3. O AE1 pode muito bem ser o melhor tênis de basquete de 2024, mas, independentemente de rankings, é uma escolha excepcional para jogadores que buscam superar seus limites em quadra.