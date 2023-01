Review: Asics Gel-Cumulus Senna é muito bom para corridas de cinco quilômetros

Asics Gel-Cumulus Senna. Fotos: Diego Ortiz

Todos os brasileiros, mesmo os que não eram tão fãs de Fórmula 1 assim, perderam um pouco de si naquele acidente na curva Tamburello, no autódromo de Ímola, na Itália, no fatídico 1994 que nos levou Ayrton Senna. Mas se, naquele momento, perdemos um ídolo, ganhamos automaticamente uma lenda, cujas fábulas do piloto perfeito e do atleta dedicado, que levava a sério mais do que os outros sua preparação física, ganharam o mundo. Foi justamente este traço da personalidade do piloto que a Asics, junto à Senna Brands, impregnou no Gel-Cumulus Senna, um tênis de corrida que homenageia o início da carreira do tri-campeão.

O Asics Gel-Cumulus traz as cores preta e dourada da Lotus-Renault que o piloto usou em sua segunda temporada na F-1 em 1985. Logo de cara eu já vou dando uma dica. Se você é muito fã do Senna, use o tênis com moderação, porque senão os dourados vão ficar soltando, o "S" com a marca do piloto na língua vai descascar e ele vai perder a aparência de um item de coleção.

Não por falta de qualidade dos materiais, mas porque isso acontece com todos os tênis do mundo de todas as marcas em uso severo. Agora, se você entende que tênis de corrida é pra correr até acabar, um pensamento totalmente legítimo, vai em frente sem dó sabendo das consequências e com um ótimo equipamento nas mãos. Ou melhor, nos pés.

Conforto é o ponto forte do tênis

O Gel-Cumulus não é o tênis mais tecnológico ou caro da Asics, o que é ótimo para a collab. Não tenho informações se foi proposital, mas isso deixou o modelo, que custa R$ 799,90, acessível a uma parcela maior de fãs do ídolo do que se ele fosse um flagship de R$ 1.200. Mas ele não ser o mais tecnológico não quer dizer que ele não seja, muito pelo contrário.

O modelo vem com a entressola FF Blast, que é 24 gramas mais leve que as as padrão da marca e que proporciona mais retorno de energia para a corrida. Além disso, ele tem Gel no calcanhar e uma tecnologia 3D no suporte superior da enteressola, também para diminuir o peso e melhorar a absorção de impacto. O resultado disso é um tênis efetivamente muito leve (tem 294 gramas) e muito macio. A sensação ao correr com ele é de estar apenas pisando em espuma e só.

Ajuda nisso também o forro e a forma do cabedal em mesh de jackard. Ele abraça bem o pé sem apertar, e o tecido interno é muito macio e resistente. Mesmo que a pessoa queira correr sem meias não vai machucar o pé de jeito nenhum. Vai só deixar ele com cheiro que não é lá muito atraente.

Como Ayrton Senna era um corredor habitual - fazia 5 km diariamente -, ter uma collab de um tênis de corrida com a marca do piloto, além de ser uma jogada de marketing muito bem pensada, também dá sentido à construção do tênis. E quando a entrega de um sneaker é pensada desta forma, bem alinhada, desde a concepção, não tem como o projeto dar errado.