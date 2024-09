Review: Crocs Pollex Juniper Sneaker leva a marca para outro patamar

Crocs Pollex Juniper Sneaker Foto: Diego Ortiz/Estadão

No cenário dinâmico do design de calçados, a Crocs deu um passo audacioso ao nomear Salehe Bembury como diretor criativo do projeto Crocs x Pollex Pod no início deste ano. Bembury, cuja colaboração anterior com a marca gerou o Pollex Clog em 2021, agora se aventura além, prometendo inovações contínuas sob sua liderança criativa. A prova disto é este novo lançamento, o Pollex Juniper Sneaker, que chega ao Brasil nesta segunda (23) na cor Tahini por R$ 749,99. Esta é a segunda cw do modelo no mundo, mas a primeira no País.

O lançamento do Juniper crava mais um marco na evolução da Crocs, expandindo seu repertório para além dos tradicionais tamancos de borracha. O solado levemente translúcido, adornado com o icônico padrão de impressão digital de Bembury, é projetado para trilhas, adicionando um toque distintivo ao design. Este detalhe semitransparente se estende ao redor de todo o Juniper, abraçando a entressola com um estilo envolvente.

A parte superior apresenta amplas perfurações na biqueira e no calcanhar, enfatizando a respirabilidade pela qual a Crocs é conhecida. Além disso, possui um acabamento texturizado em todo o cabedal, enquanto a gola foi reforçada por tecido também respirável que forma um único conjunto com a língua. Não há forração interior, apenas a textura do material do cabedal.

Esse conjunto cria um tênis que não é exatamente leve por causa do material robusto da sola, mas que é muito confortável justamente por isso, pelo peso estar todo concentrado na parte de baixo, e pela palmilha que é uma evolução da LiteRide, com uma espuma 40% mais macia e 25% mais leve que as outras usadas pela marca. Há também um sistema de amarração tradicional e logotipos colaborativos discretos que complementam o design, mantendo uma estética elegante dentro da ousadia de Bembury. A introdução de cadarços em um Crocs pode parecer inusitada inicialmente, mas não é a primeira vez e são muito bem vindas.

Embora a Crocs já tenha experimentado alguns tênis anteriormente, como os modelo LiteRide e o Echo Storm, o Juniper de Bembury representa a primeira incursão da marca em uma opção de tênis verdadeiramente integrante da cena streetwear, com o peso do nome do designer, sinalizando um futuro promissor para as colaborações de calçados com cadarços da empresa.

Primeiro passo mais suave

Esta colorway Tahini, com um esquema de cores mais sutil, contrastando com as combinações vibrantes vistas no primeiro lançamento do tênis, parece a melhor escolha para se testar o mercado sneaker no Brasil, que não é tão maduro ainda quando o dos EUA e Japão, por exemplo. Por isso, o caminho inverso, de trazer este para cá e depois, diante de um possível sucesso, o mais colorido, faz sentido.