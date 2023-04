Review: Reebok Shaq Attaq do Superman tem tecnologia e história

Reebok Shaq Attaq Man of Steel. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Fazer um review é sempre uma experiência pessoal. Por mais que exija critérios técnicos imutáveis e balizadores baseados em dados, é uma opinião que, em certos pontos, pode ser subjetiva. No caso deste tênis, o Reebok Shaq Attaq Man of Steel, todos os critérios de reviews passados foram adotados, e críticas serão feitas. Mas o lado pessoal, confesso, falou mais alto. E o porque disso será relatado agora, começando por uma história que não tem nada a ver com tênis.

O ano era 1997, e o jovem Ortiz, com 17 anos, chegava em casa com uma fita cassete nas mãos do filme "Steel - O Homem de Aço", interpretado por Shaquille O'Neal, que juntava duas paixões, os quadrinhos e o basquete. O personagem de Shaq no filme era uma derivação da saga "A Morte de Superman", lançada em 1993, e trazia a presença titânica de O'Neal na tela. O roteiro pífio e a interpretação cigano Igor do Shaq foram irrelevantes na minha decisão de amar o filme.

Reebok Shaq Attaq Man of Steel. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Um salto de mais de 20 anos acontece, quando de repente, em 2018, a Rebook libera um pack em parceria com a Stance e Mitchell & Ness que trazia um Shaq Attaq com a cores do Superman e do uniforme de O'Neal em seu primeiro All-Star Game, em 1993. O mesmo ano da publicação do gibi que levou Shaq à telona. O arco perfeito de efemérides e o "S" do Superman no botão Pump fizeram o coração deste colecionador bater mais forte de amor e depois de raiva por não conseguir um.

Até que fotos de uma nova edição do tênis começam a surgir na internet em 2022, desta vez fazendo alusão ao terno cinza, o uniforme de Clark Kent nos quadrinhos. O disfarce de Kal-El de Krypton para parecer humano. Um tímido e frágil terreno, mas ainda assim um observador do mundo. Eu pirei, me senti homenageado por tabela, vesti minha capa vermelha e fui perturbar a Reebok de forma nada heroica semanalmente perguntando se o tênis viria para o Brasil.

Reebok Shaq Attaq Man of Steel. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Continua após a publicidade

Sim, ele viria. Não, não tinha a data. Mas esse não ia escapar de jeito nenhum. Até que no dia 3 de março de 2023, meu aniversário, toca o interfone. Eu desço para pegar uma encomenda e estava lá o Reebok Shaq Attaq Man of Steel que acabara de ser lançado. Com uma cartinha da equipe da Reebok fazendo uma alusão da minha profissão que tanto amo com o Superman. Se você chegou a até este ponto da leitura e não tem coração o peludo já deve imaginar que lerá um review apaixonado, com as fotos do tênis feitas dentro da gráfica do Estadão. Mas mesmo quem ama consegue ver defeitos. Perdoa, mas os vê.

Reebok Shaq Attaq Man of Steel. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Carbono para as quadras

O Shaq Attaq não é um tênis minimalista. Com sua estética anos 90, tem cabedal largo e língua grande, formando um conjunto robusto, digno do jogador que dá seu nome. Porém, ele não é um sneaker pesado, e tem no conforto um de seus pontos fortes. Não é um modelo que aperta os pés nas pontas e dos lados e seu grande acolchoado interno faz dele quase uma pantufa.

Reebok Shaq Attaq Man of Steel. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Ainda há a tecnologia Pump que bombeia câmaras de ar ocultas que deixam o ajuste dos pés ainda melhor. Já o cabedal possui uma camurça cinza de boa qualidade que combina com um mesh de trama grossa azul e vermelho nas laterais e calcanhar. Ainda na lateral, o logo da Reebok em couro amarelo brilhante tem uma textura que combina com o mesmo desenho da trama do mesh.

O botão do Pump com o "S" do Superman na língua, com a etiqueta da DC Comics do lado chama muita atenção, assim como a inscrição "The Man of Steel" no calcanhar esquerdo (no direito vai a logo do Shaq). Sobre o calcanhar, por ser uma área mais grossa, com proteção paras os pés e ainda com o bordado, o acabamento de cola não ficou perfeito e merecia um cuidado um pouco maior.

Continua após a publicidade

Reebok Shaq Attaq Man of Steel. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Outro detalhe do tênis, que funciona como apelo visual e tecnologia de jogo, é a placa de fibra de carbono que vai por toda a entressola para dar estabilidade em jogo e não deixar o pé torcer. Além de cumprir esta função muito bem, ela ainda deixa o tênis mais leve. Uma outra inserção de carbono vai na lateral interna para impedir que os pés abram para dentro. Tudo para assegurar o jogo dos 2,16 metros e 150 kg de Shaquille O'Neal e o meu.