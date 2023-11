Review: Under Armour lança o Tribase Cross SE de treino criado no Brasil

Under Armour Tribase Cross SE Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Under Armour lança o Tribase Cross SE, tênis projetado para atender às demandas intensas dos praticantes de treino em diversas modalidades, como academia, crossfit e funcional. Desenvolvido e fabricado no Brasil pela Vulcabras, detentora da marca no País, o lançamento tem como objetivo agradar quem levanta peso, mas também não abre mão de uma corrida leve na esteira ou na rua como complemento. E nisso ele se sai muito bem.

Desde o primeiro contato com os pés, o Tribase Cross SE se destaca por seu conforto. Seu cabedal, confeccionado em malha reta, sem recortes, e em formato de meia, deixa o tênis fácil de calçar e sem rebarbaras para incomodar os pés. Principalmente no peito do pé, onde os tênis de treino costumar “pegar” mais.

No entanto, mesmo sendo um mesh do tipo meia, o cabedal é mais rígido do que em outros modelos que já experimentei, dando mais estabilidade para os pés no levantamento de peso mesmo sem nenhuma forração interna do calcanhar para a frente. As deformações programáveis e os suportes laterais já garantem o encaixe correto e ajudam no peso de 333 gramas.

Outro aspecto interessante é a aplicação de TPU na biqueira, o que reforça toda a estrutura frontal do sneaker e dá mais proteção aos dedos em caso de chute acidental no aparelho ou no peso. Não é uma biqueira de metal, se o peso de cinco quilos cair no pé vai machucar, mas pode ser a diferença entre uma fratura e uma luxação. Também gostei da amarração do cadarço, justa, grudada ao tênis, e com o lace curto. A chance de ele prender em algum lugar é quase nula.

Na parte de amortecimento e sola, crucial para o sucesso do tênis, ele surpreendeu positivamente. Modelos all rounder, feitos para LPO e corrida, geralmente costumam ser medianos para os dois e bom para nenhum dos dois. O Tribase Cross SE, por causa do amortecimento Micro G, quem gera conforto com alta compressão, consegue segurar os pés de forma firme em um agachamento e garantir uma dose adequada de absorção de impacto durante a corrida.

Tecnologia da sola dá nome ao tênis

Fora isso, a tecnologia de borracha Tribase da sola, que dá nome ao tênis, oferece tração e aderência excepcionais em diversas superfícies. Aumentando a sensação de segurança em passadas, legs e HITs. Já a palmilha anatômica moldada em EVA se adapta bem ao pé e elimina deslizamentos mesmo estando húmida de suor. E o novo estabilizador de calcanhar em TPU assimétrico oferece estabilidade adicional em pontos estratégicos, ajudando a evitar lesões e mantendo os pés alinhados corretamente durante todo o treino.

Disponível em três opções de cores (azul, branco e preto) e em tamanhos que variam do 34 ao 44, o Tribase Cross SE está à venda no site da Under Armour por R$ 549,99.