Review: Veja Condor 3 é exemplo de tênis de corrida sustentável

Em um mercado inundado por gigantes fabricantes de calçado esportivos, a Veja emerge não apenas como uma marca de estilo de vida com design atraente, mas também como um farol de sustentabilidade e ética na produção de tênis. Conhecida por seu compromisso com materiais naturais, a Veja está desafiando o status quo, provando, com o Condor 3 (R$ 990), que está seriamente comprometida em mudar a percepção sobre tênis de corrida sustentáveis.

Produzido em fábricas de alto padrão no Brasil, o Condor 3 é o resultado de um esforço consciente para garantir não apenas a qualidade, mas também a justiça para os trabalhadores e o menor impacto ambiental possível. Lançado cinco anos após o original, o Condor 3 não é um produto de atualizações anuais desnecessárias, mas sim de um aprimoramento cuidadoso.

Com seu design minimalista e elegante, este tênis é um deleite visual, mas também uma maravilha técnica, oferecendo um ajuste perfeito e conforto excepcional graças ao seu cabedal feito de malha projetada, feito de poliéster 100% reciclado com painéis de TPU (que são as partes coloridas do tênis e que funcionam como gaiolas para os pés). E ao suporte para o calcanhar feito de óleo de rícino.

A língua fina de encaixe certeiro no peito do pé também funciona bem. Já os cadarços são mais leves e finos do que no Condor 2 (também de poliéster reciclado) e, por terem um desenho serrilhado, não ficam soltando durante a corrida. A sola, por sua vez, tem várias inserções de plástico reforçado (borracha amazônica, sílica mineral e borracha sintética) e com alguns dentes para aumentar a aderência em corridas na mais vasta gama de pisos possíveis. Não é um tênis de trekking, que fique claro, mas também não é um tênis que precisa de chão liso.

Condor 3 tem EVA de cana-de-açúcar

A entressola é composta por EVA de cana-de-açúcar e borracha amazônica, e oferece um equilíbrio perfeito entre maciez e responsividade, desafiando as expectativas de como um tênis ecológico pode se comportar. Sendo assim, o Condor 3 é ideal para corridas leves e de longas distâncias, provando que a sustentabilidade não precisa sacrificar o desempenho. Além disso, o tênis também se destaca como um modelo de corrida lifestyle, perfeito para aqueles que buscam um calçado que transite facilmente do exercício para o uso casual. Uma característica que aprecio muito.

Com pouco mais e 300 gramas no tamanho 41, uma altura de 37 mm no calcanhar e 29 mm no antepé, e uma queda de 8 mm do calcanhar aos dedos, o Condor 3 é categorizado como um tênis de rua neutro. O modelo foi testado em laboratório e por 40 corredores dos mais variados tipos de perfil, por isso, talvez, seja um tênis ais generalista tão bom, o que mostra que agradar a todos, as vezes, pode ser sim uma opção.