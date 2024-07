Salomon começa a vender a linha Sportstyle no Brasil

Salomon XT-6 Foto: Salomon/Estadão

A Salomon, marca pioneira em inovações para esportes e moda ao ar livre, traz agora ao Brasil sua coleção Sportstyle. A linha representa uma fusão entre a elegância da moda e a funcionalidade do universo outdoor, mantendo-se fiel ao legado da marca, que tem suas raízes nas montanhas desde sua fundação nos Alpes Franceses em 1947. A Salomon opera a partir de seu hub criativo em Annecy, onde uma equipe multidisciplinar de designers, engenheiros e atletas trabalha em conjunto para inovar.

Reconhecendo que a aventura ao ar livre pode parecer distante para muitos, a Salomon se posiciona como uma ponte que torna esses sonhos acessíveis, graças ao seu histórico de desenvolvimento de equipamentos autênticos e de alta performance para o exterior. A nova linha de calçados Sportstyle é um exemplo dessa visão, trazendo a engenharia de produtos técnicos para o ambiente urbano, permitindo que mais pessoas vivenciem o espírito da aventura em seu dia a dia.

Salomon ACS + OG Foto: Salomon/Estadão

PUBLICIDADE A campanha de lançamento da coleção no Brasil conta com a colaboração de Fernando Schlaepfer, um fotógrafo e diretor renomado cujo trabalho ressoa com o DNA e estilo da Salomon. A escolha de Schlaepfer para a campanha reflete uma conexão profunda com a marca, baseada na autenticidade e na capacidade de inspirar por meio da arte, capturando a essência das atividades ao ar livre e promovendo um estilo de vida dinâmico. Entre os lançamentos que a marca traz para o Brasil estão o XT-Wings 2, XT-6, ACS + e ACS + OG, XT-4 OG e XT-Rush 2, cada um com características únicas, projetados para atender às necessidades específicas de diferentes tipos de usuários e atividades.

Salomon XT-Wings 2 Foto: Salomon/Estadão

O XT-Wings 2 é a evolução do clássico Wings, aprovado nas trilhas mais desafiadoras e agora disponível em uma nova variedade de cores. Com um design que visa segurar o pé e inspirar confiança, este tênis oferece leveza e conforto para todos os dias. A tecnologia Agile Chassis, juntamente com a membrana de TPU resistente, garante proteção e estabilidade, tornando-o ideal para caminhadas prolongadas em qualquer terreno.

Salomon XT-6 Foto: Salomon/Estadão

Por outro lado, o XT-6 é um ícone entre os atletas de trail running, conhecido por sua durabilidade, controle de descida e amortecimento em EVA, que protege o pé em diferentes superfícies. Lançado originalmente em 2013, o XT-6 mantém-se como uma ótima escolha para corridas de ultradistância, graças à sua construção leve e eficaz.

Salomon ACS + Foto: Salomon/Estadão

O ACS + OG e o XT-4 OG são homenagens aos tênis técnicos por excelência da Salomon, combinando estilo clássico com tecnologia progressiva. O ACS + OG, inspirado no design de meados dos anos 2000, e o XT-4 OG, uma celebração autêntica de um clássico das trilhas, oferecem estabilidade e proteção com a tecnologia Agile Chassis System e Agile Chassis Skeleton, respectivamente.

Salomon XT-4 OG Foto: Salomon/Estadão

O XT-Rush 2 representa a fusão entre a funcionalidade de um tênis de trail e a versatilidade urbana. Com um design mais voltado para o streetwear e a tecnologia Agile Chassis Skeleton, este modelo promete conforto, suporte e estabilidade, seja nas trilhas ou nas ruas da cidade.

Salomon XT-Rush 2 Foto: Salomon/Estadão

Tecnologias e preços

Além desses modelos, a Salomon destaca-se pelas suas inovações tecnológicas, como o sistema de amarração Quicklace, a tecnologia de sola Contagrip para aderência em todas as condições, e as tecnologias de amortecimento e suporte como EndoFit e SenseFit, que garantem um ajuste preciso e seguro.

Os novos modelos estarão disponíveis na loja oficial da Salomon em São Paulo (e no site da marca) e nas lojas parceiras Sunika, Guadalupe e Your Id a partir desta terça, dia 23, às 10h. Os preços variam entre R$ 1.800 e R$ 3 mil.