Tênis inteligentes e segmentação psicográfica devem ser o futuro dos calçados

No universo do tênis, uma revolução está em curso. À medida que avançamos em 2024, testemunhamos o ápice de uma evolução que começou com os primeiros calçados artesanais e atravessou a era da produção em massa no século XX. Hoje, a integração tecnológica e a sustentabilidade são as forças motrizes por trás das tendências que moldam o mercado de calçados. Especialistas apontam para um futuro onde o foco se desloca do retrô para o futurismo e a tecnologia, prometendo transformar o que calçamos.

PUBLICIDADE A inovação mais notável vem na forma de calçados inteligentes que, equipados com sensores e conectados a aplicativos móveis, prometem revolucionar a maneira como interagimos com nossos tênis. Esses modelos de performance não apenas rastrearão métricas de condicionamento físico, mas também fornecerão feedback em tempo real e treinamento personalizado, atendendo às demandas de consumidores cada vez mais preocupados com a saúde e o bem-estar. A saúde dos pés também ganha destaque, com um aumento na procura por tênis confortáveis e de desempenho projetados para atividades específicas. Essa tendência é impulsionada por uma conscientização crescente da importância do calçado adequado na saúde geral. Isso explica o aumento das vendas de marcas que priorizam isso em seus lançamentos, como Asics e New Balance. A percepção, durante a pandemia de Covid-19, de que uma melhor condição física ajuda a enfrentar melhor até situações críticas como uma pandemia global, foi esse gatilho. A segmentação psicográfica também é uma forte tendência para os próximos anos. Ela considera o estilo de vida, valores e interesses do comprador. Por exemplo, consumidores ecologicamente conscientes podem priorizar calçados sustentáveis, enquanto entusiastas do fitness buscam calçados voltados para desempenho. Identificar esses segmentos ajuda as marcas a criar estratégias de marketing direcionadas para cada público. Isso se alia à produção de produtos menos globais e mais regionais, pelo menos em design, para chamar a atenção do consumidor que quer se sentir mais exclusivo. Collabs nacionais ganharão cada vez mais força. Paralelamente, a sustentabilidade emerge como um pilar central na indústria de calçados. Marcas líderes estão adotando materiais ecológicos, como plásticos reciclados e algodão orgânico, e implementando práticas sustentáveis em sua produção. Essa mudança reflete um compromisso crescente com a preservação do meio ambiente e com a fabricação ética.

Faturamento está subindo

Financeiramente, o mercado mundial de tênis está em uma trajetória de crescimento depois de uma queda em 2023, com uma receita projetada de US$ 84,5 bilhões em 2024 e um crescimento anual esperado de 5,22% até 2029. Os Estados Unidos lideram esse mercado, com uma receita estimada de US$ 24,510 milhões em 2024, refletindo a contínua paixão americana por tênis, especialmente por lançamentos de edição limitada e colaborações.

As vendas de sneakers de lifestyle também indicam uma recuperação, projetando-se alcançar US$ 19,84 bilhões neste ano, com expectativas de um novo recorde na casa dos US$ 22 bilhões no ano que vem. Em 2017, quando começaram as medições da Statista, as vendas eram de 11,99 bilhões de dólares, chegaram ao pico de 20,29 bilhões em 2021, recuando para 18,16 bilhões no ano passado.