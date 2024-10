Usaflex aposta em nova tecnologia de amortecimento vinda das corridas

Usaflex com solado de E-TPU Foto: Usaflex/Estadão

A marca brasileira Usaflex olhou o mercado de performace para trazer uma nova tecnologia de amortecimento para seus calçados casuais femininos. O solado em E-TPU, antes reservado em sua maioria para tênis de corrida, vai começar a ser usado no modelos da marca, indo ao encontro do ritmo acelerado que a vida moderna exige cada vez mais das mulheres. Por isso uma busca ainda maior por calçados que combinem estilo, conforto e suporte.

O solado E-TPU destaca-se por seu amortecimento acima da média e sua capacidade de “retorno de energia”, prometendo transformar a experiência de caminhar das mulheres no dia a dia. Segundo Alexandre Matte Jr., gestor de inovação da Usaflex, o segredo está na composição do solado, que utiliza cápsulas de TPU expandidas a base de ar, oferecendo uma combinação única de leveza e resistência. “Isso significa que o solado não só absorve o impacto de cada passo, mas também devolve parte dessa energia, facilitando o movimento e reduzindo o esforço físico”.

Esse movimento de reduzir o esforço físico da caminhada, como se o solado “empurrasse” os pés para cima, se junta à maciez do E-TPU para funcionar como um “colchão” para os pés, absorvendo o impacto de cada passo. Na prática, isso significa menos pressão nos joelhos e tornozelos, aliviando também as dores lombares.

Além do conforto, a Usaflex focou na durabilidade e a sustentabilidade. O solado E-TPU é projetado para resistir ao desgaste e manter sua performance em diversas condições climáticas, um diferencial importante para quem valoriza a longevidade do produto. A marca, que já possui mais de 300 franquias pelo Brasil, reafirma seu compromisso com a inovação ao ser a pioneira nacional na introdução desta tecnologia no segmento de calçados casuais, visando atender às mulheres que não abrem mão do conforto em sua rotina intensa.

Linha estreia ano que vem

A expectativa da Usaflex para o lançamento oficial em 2025 é alta. A empresa acredita que o solado E-TPU não apenas atenderá às necessidades de suas consumidoras, mas também desafiará os paradigmas do mercado, redefinindo o que se espera de um calçado casual em termos de conforto, estilo e funcionalidade. Com modelos que variam do couro ao elastano, todos com forro antibacteriano para prevenir odores, a Usaflex promete uma linha que alia inovação tecnológica à moda, sem sacrificar o bem-estar.