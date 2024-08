Vans revive o tênis de skate Upland de 1999

Vans Upland Foto: Vans/Estadão

A Vans une o charme retrô ao apelo contemporâneo no relançamento do Upland. Este modelo faz parte da campanha “Always Out There”, que celebra o rico legado do skate e abraça a nova geração de entusiastas do esporte e da cultura que o cerca. O Upland, resgatado dos arquivos da Vans de 1999, recebe uma revitalização com um solado inovador que promete conforto e um suporte robusto, ideal para o dia a dia.

Seu design, uma harmoniosa fusão de couro com o emblemático logotipo em V da Vans, é uma declaração da moda skatewear. A coleção Upland será apresentada em três lançamentos exclusivos ao longo do ano, começando com a colorway white/black no próximo dia 22, seguida pela black/black white em setembro, e culminando com a leather white orange em outubro. Acompanhando os tênis, a Vans também introduz uma linha de vestuário que inclui bonés, mochilas, calças baggy, coletes de lã, camisas com zíper e meias, todos inspirados nas tendências dos anos 2000, mas com um toque moderno.

Campanha teve várias cidades como palco

Para dar vida ao conceito ‘Off The Wall’ de 2024, a Vans colaborou com skatistas de renome mundial de cidades como Nova York, Londres e Tóquio. Figuras como Beatrice Domond, Helena Long e Rio Morishige, junto com seus coletivos, representam a essência da campanha, exibindo uma mistura de inteligência, estilo e uma recusa em ficar parados enquanto o mundo avança.

Através das lentes de fotógrafos e videomakers talentosos, como Zora Sicher, Charlie Mcharg e Kodai Ikemitsu, a campanha “Always Out There” captura a essência vibrante e a influência global desses jovens, vestindo-os com o Upland e peças de vestuário que refletem a identidade única de cada cidade participante.

O Vans Upland poderá ser comprado nas lojas Vans, pelo aplicativo da marca, no site oficial e em lojas parceiras, por R$ 649,99. Segundo a Vans, “este lançamento não é apenas um tênis, mas uma celebração da cultura skate, da moda Y2K e da inovação contínua da marca”.

