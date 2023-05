Tata Estaniecki usou seu perfil do Instagram na tarde deste domingom 21, para anunciar o nascimento do seu segundo filho, Caio, fruto do seu casamento com o youtuber Júlio Cocielo. O casal, que são pais de Beatriz, compartilharam uma foto ao lado dos filhos ainda na maternidade. “Nossa família agora está completa”, escreveram.

Tata Estaniecki anuncia o nascimento do segundo filho: ‘Família está completa’ Foto: Reprodução/Instagram/@tata

Júlio e Tata se conheceram em 2017 e oficializaram a união em 2018 com duas cerimônias, uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo. A primeira filha do casal, Bia, nasceu em 2020 e é presença constante nas redes sociais do casal. A menina tem até o próprio perfil no Instagram - e o mais novo integrante também.