A segunda temporada da série A Casa do Dragão já está sendo produzida e tem previsão de chegar ao streaming entre junho e agosto do próximo ano, de acordo com a Variety.

‘A Casa do Dragão’ terá segunda temporada e lançamento está previsto para 2024 Foto: Reprodução de vídeo/HBO

Segundo o CEO da HBO e HBO Max, Casey Bloys, o lançamento é “uma boa aposta”. Em entrevista, ele também lembrou que a produção não participaria do Emmy, já que, para isso, deveria ser lançada até o fim de maio, quando termina o período de elegibilidade.

No entanto, ressaltou que está focado em entregar o melhor para a prequel de Game of Thrones. “Minha filosofia é que um bom roteiro é a prioridade número um”, diz ele. “Não estou fazendo por querer ter um por ano, dois por ano. Quero fazer isso com base nos roteiros que nos animam”, afirma à publicação.

A primeira temporada está disponível na HBO Max.





