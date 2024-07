Aguinaldo Silva revela ter sido perseguido por ator por papel em ‘Roque Santeiro’: ‘Apavorante’

O autor contou a história no livro Meu Passado me Perdoa: Memórias de uma Vida Novelesca, autobiografia lançada neste mês. No capítulo em que fala sobre a produção, ele lembra a perseguição da qual diz ter sido vítima.

O escritor conta que cuidava dos cabelos em um salão que ficava dentro de um supermercado no Rio de Janeiro. “Certo dia, ao entrar lá para o tratamento de praxe, vi na porta um homem enorme, quase um muro ou uma parede, que me olhou com ar de evidente interesse. Não dei maior importância ao fato”, começou.